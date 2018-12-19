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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1126112711281129
Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 14:55

  Фантом написав:curiousobro Ну вобще-то весь сыр бор разгорелся из-за того, что НП отказалась принимать для оплаты карты Привата и Монобанка. А всё остальное додумали наши форумчане. :lol:


Ну дык давайте раскрутим назад :)

НП запретила Приват и Моню вообще

Приват и Моня запретили п2п на терминалах НП в счет кредитных и подняли хай

НП убрала Приват терминалы, которые не позволяли п2п

НП ввела в терминалах ощада снятие п2п за наложку при расчете картой (п2п перевод вроде 0.3% самый дешевый, себестоимость может быть вообще фиксированной суммой)

НП посчитала объемы наложенных платежей, оценила затраты на эквайринг ~1.3% (больше 50% от дохода за финансовые услуги при тарифах 2% + 20 грн) и решила что это дочуя и подумала - а как этот кусок пирога не пропускать мимо?

Ничего не пропустил? :)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 15:21

  Фантом написав:Ну вобще-то весь сыр бор разгорелся из-за того, что НП отказалась принимать для оплаты карты Привата и Монобанка.

Ого :shock: А вы как себе представляете такой запрет организационно и технически?
dengon
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 16:05

dengon команда операторам на местах. Не давали совать карты в терминал, переспрашивая сначала какой банк.
Mathias
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 16:23

Доброго дня!

Підкажіть будь ласка, чи є кешбек "Авто та АЗС" при розрахунку карткою на сайті https://store.wog.ua?
nonickname
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 16:48

  curiousobro написав:
  Фантом написав:curiousobro Ну вобще-то весь сыр бор разгорелся из-за того, что НП отказалась принимать для оплаты карты Привата и Монобанка. А всё остальное додумали наши форумчане. :lol:


Ну дык давайте раскрутим назад :)

НП запретила Приват и Моню вообще

Приват и Моня запретили п2п на терминалах НП в счет кредитных и подняли хай

НП убрала Приват терминалы, которые не позволяли п2п

НП ввела в терминалах ощада снятие п2п за наложку при расчете картой (п2п перевод вроде 0.3% самый дешевый, себестоимость может быть вообще фиксированной суммой)

НП посчитала объемы наложенных платежей, оценила затраты на эквайринг ~1.3% (больше 50% от дохода за финансовые услуги при тарифах 2% + 20 грн) и решила что это дочуя и подумала - а как этот кусок пирога не пропускать мимо?

Ничего не пропустил? :)

конечно пропустили - после того как нп в терминалах ощада стала снимать наличку или п2п (с джабой разбирайтесь что там конкретно было),
горох сначала накатал донос в фб, с обращением к фискальным органам проверить новую почту...
и только через неделю объявил о введении запрета на п2п и наличку в счет кредитных
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 16:56

  Mathias написав:dengon команда операторам на местах. Не давали совать карты в терминал, переспрашивая сначала какой банк.

А если клиент соврет? Операторам учить все дизайны карт Привата, включая уникальные? Требовать перед оплатой показать карты, привязанные в смартфоне к ApplePay и GPay?
dengon
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 18:13

  dengon написав:
  Mathias написав:dengon команда операторам на местах. Не давали совать карты в терминал, переспрашивая сначала какой банк.

А если клиент соврет? Операторам учить все дизайны карт Привата, включая уникальные? Требовать перед оплатой показать карты, привязанные в смартфоне к ApplePay и GPay?


А если клиент видеозапись отказа заснимет???
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
VLADPn
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 18:22

  curiousobro написав:НП убрала Приват терминалы, которые не позволяли п2п

Разрешить p2p в терминалах вместо оплаты - это открыть ящик Пандоры.
wig
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 19:20

  wig написав:
  curiousobro написав:НП убрала Приват терминалы, которые не позволяли п2п

Разрешить p2p в терминалах вместо оплаты - это открыть ящик Пандоры.

Несомненно. И большие вопросы к НБУ по этому поводу и их кешлес стратегии.

Но некоторые думают иначе на этой ветке. И топят за НП :)
curiousobro
 
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  #<1 ... 1126112711281129
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