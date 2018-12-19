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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1127112811291130
Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 19:46

  BBC написав:Перевод денег от физлица-физлицу как еще назвать то?

А давайте и в комисионках так назовем продажу. Да что там, и в супермаркете можно, вдруг товар взят на реализацию у физлица.
wig
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 22:22

  wig написав:
  BBC написав:Перевод денег от физлица-физлицу как еще назвать то?

А давайте и в комисионках так назовем продажу. Да что там, и в супермаркете можно, вдруг товар взят на реализацию у физлица.

Не, не, не у НП всё честно, перевод от человека который даёт карту, человеку который отправил посылку. В чеках это прописано чётко ( От Мурашкина - Иванову). Просто НП перед таким переводом не предупреждает людей, что это перевод и можно попасть на дополнительную комиссию.
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Фантом
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 22:53

  Фантом написав:Не, не, не у НП всё честно, перевод от человека который даёт карту, человеку который отправил посылку. В чеках это прописано чётко ( От Мурашкина - Иванову).

От Мурашкина Иванову это не возврат долга, не материальная помощь и не алименты. Это оплата за товар, потому то и платеж - наложенный. Следовательно, должен быть эквайринг. А НП, довыделывается, что ее налоговым агентом признают.
wig
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 23:01

  Фантом написав:Не, не, не у НП всё честно, перевод от человека который даёт карту, человеку который отправил посылку. В чеках это прописано чётко ( От Мурашкина - Иванову). Просто НП перед таким переводом не предупреждает людей, что это перевод и можно попасть на дополнительную комиссию.

Но оплата за доставку у НП тоже переводом денег идет, где комиссия?

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Востаннє редагувалось Computer в Чет 20 гру, 2018 23:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 23:02

  wig написав:
  Фантом написав:Не, не, не у НП всё честно, перевод от человека который даёт карту, человеку который отправил посылку. В чеках это прописано чётко ( От Мурашкина - Иванову).

От Мурашкина Иванову это не возврат долга, не материальная помощь и не алименты. Это оплата за товар, потому то и платеж - наложенный. Следовательно, должен быть эквайринг. А НП, довыделывается, что ее налоговым агентом признают.


Наложенный платёж и в Укрпочте есть. На то он и наложенный. Разбираться перевод это или покупка, Новая почта точно не должна. Пусть ДФС разбирается с отправителями - получателями.
А то так любой перевод через п2п можно покупкой назначить.

  Computer написав:Но оплата за доставку у НП тоже переводом денег идет, где комиссия?

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Честно, я так за доставку не платил. Но при оплате картой всегда идёт как покупка.
Сегодня платил Викендом
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Востаннє редагувалось Фантом в Чет 20 гру, 2018 23:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 23:07

  Фантом написав:
Честно, я так за доставку не платил. Но при оплате картой всегда идёт как покупка.

Это оплата картой, через приложение
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