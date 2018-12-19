BBC написав:Перевод денег от физлица-физлицу как еще назвать то?
А давайте и в комисионках так назовем продажу. Да что там, и в супермаркете можно, вдруг товар взят на реализацию у физлица.
Не, не, не у НП всё честно, перевод от человека который даёт карту, человеку который отправил посылку. В чеках это прописано чётко ( От Мурашкина - Иванову). Просто НП перед таким переводом не предупреждает людей, что это перевод и можно попасть на дополнительную комиссию.
Фантом написав:Не, не, не у НП всё честно, перевод от человека который даёт карту, человеку который отправил посылку. В чеках это прописано чётко ( От Мурашкина - Иванову).
От Мурашкина Иванову это не возврат долга, не материальная помощь и не алименты. Это оплата за товар, потому то и платеж - наложенный. Следовательно, должен быть эквайринг. А НП, довыделывается, что ее налоговым агентом признают.
Фантом написав:Не, не, не у НП всё честно, перевод от человека который даёт карту, человеку который отправил посылку. В чеках это прописано чётко ( От Мурашкина - Иванову). Просто НП перед таким переводом не предупреждает людей, что это перевод и можно попасть на дополнительную комиссию.
Но оплата за доставку у НП тоже переводом денег идет, где комиссия?
Востаннє редагувалось Computer в Чет 20 гру, 2018 23:06, всього редагувалось 1 раз.
Фантом написав:Не, не, не у НП всё честно, перевод от человека который даёт карту, человеку который отправил посылку. В чеках это прописано чётко ( От Мурашкина - Иванову).
От Мурашкина Иванову это не возврат долга, не материальная помощь и не алименты. Это оплата за товар, потому то и платеж - наложенный. Следовательно, должен быть эквайринг. А НП, довыделывается, что ее налоговым агентом признают.
Наложенный платёж и в Укрпочте есть. На то он и наложенный. Разбираться перевод это или покупка, Новая почта точно не должна. Пусть ДФС разбирается с отправителями - получателями. А то так любой перевод через п2п можно покупкой назначить.
Computer написав:Но оплата за доставку у НП тоже переводом денег идет, где комиссия?
Честно, я так за доставку не платил. Но при оплате картой всегда идёт как покупка. Сегодня платил Викендом
Востаннє редагувалось Фантом в Чет 20 гру, 2018 23:07, всього редагувалось 1 раз.