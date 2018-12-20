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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1128112911301131>
Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 19:46

  BBC написав:Перевод денег от физлица-физлицу как еще назвать то?

А давайте и в комисионках так назовем продажу. Да что там, и в супермаркете можно, вдруг товар взят на реализацию у физлица.
wig
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 22:22

  wig написав:
  BBC написав:Перевод денег от физлица-физлицу как еще назвать то?

А давайте и в комисионках так назовем продажу. Да что там, и в супермаркете можно, вдруг товар взят на реализацию у физлица.

Не, не, не у НП всё честно, перевод от человека который даёт карту, человеку который отправил посылку. В чеках это прописано чётко ( От Мурашкина - Иванову). Просто НП перед таким переводом не предупреждает людей, что это перевод и можно попасть на дополнительную комиссию.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 22:53

  Фантом написав:Не, не, не у НП всё честно, перевод от человека который даёт карту, человеку который отправил посылку. В чеках это прописано чётко ( От Мурашкина - Иванову).

От Мурашкина Иванову это не возврат долга, не материальная помощь и не алименты. Это оплата за товар, потому то и платеж - наложенный. Следовательно, должен быть эквайринг. А НП, довыделывается, что ее налоговым агентом признают.
wig
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 23:01

  Фантом написав:Не, не, не у НП всё честно, перевод от человека который даёт карту, человеку который отправил посылку. В чеках это прописано чётко ( От Мурашкина - Иванову). Просто НП перед таким переводом не предупреждает людей, что это перевод и можно попасть на дополнительную комиссию.

Но оплата за доставку у НП тоже переводом денег идет, где комиссия?

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Востаннє редагувалось Computer в Чет 20 гру, 2018 23:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 23:02

  wig написав:
  Фантом написав:Не, не, не у НП всё честно, перевод от человека который даёт карту, человеку который отправил посылку. В чеках это прописано чётко ( От Мурашкина - Иванову).

От Мурашкина Иванову это не возврат долга, не материальная помощь и не алименты. Это оплата за товар, потому то и платеж - наложенный. Следовательно, должен быть эквайринг. А НП, довыделывается, что ее налоговым агентом признают.


Наложенный платёж и в Укрпочте есть. На то он и наложенный. Разбираться перевод это или покупка, Новая почта точно не должна. Пусть ДФС разбирается с отправителями - получателями.
А то так любой перевод через п2п можно покупкой назначить.

  Computer написав:Но оплата за доставку у НП тоже переводом денег идет, где комиссия?

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Честно, я так за доставку не платил. Но при оплате картой всегда идёт как покупка.
Сегодня платил Викендом
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Востаннє редагувалось Фантом в Чет 20 гру, 2018 23:07, всього редагувалось 1 раз.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 23:07

  Фантом написав:
Честно, я так за доставку не платил. Но при оплате картой всегда идёт как покупка.

Это оплата картой, через приложение
Computer
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 23:09

  Computer написав:
  Фантом написав:
Честно, я так за доставку не платил. Но при оплате картой всегда идёт как покупка.

Это оплата картой, через приложение

А что за банк? Уже раз 5-ть писали, что через приложение 8999. И не у всех банков такой код кошерный.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 23:15

  Фантом написав:А что за банк? Уже раз 5-ть писали, что через приложение 8999. И не у всех банков такой код кошерный.

Карта монобанка, mcc 8999 и есть
А на скрине квитанция от НП
Computer
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 23:54

  M-Audio написав:Жадность погубила, как всегда.
Впрочем, есть ещё один момент. Похоже, новая почта хочет трансформироваться во франчайзи. По крайней мере я не однажды видел рекламу с предложением "начать зарабатывать", открыв отделение новой почты. В этом случае отделение, как у нас принято, будет открыто на ФЛП, и на него же придётся оформить терминал. А у ФЛП совсем не радостная картина с приемом "чужих" платежей и их налогообложением, поэтому-то и понадобилась схема с переводами через какую-нибудь финансовую прокладку.

все верно подтверждаю
взял рассрочку от Мони - лишился звания свинорыл :(
yama
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 00:09

nickvp когда вы упоминаете я писал что то когда то ..будьте так добры давать либо ссылку либо само цитату ибо я уже не помню что и кто мне отвечал две недели назад.
1) я (вам) растолковал на пальцах и с реальным примером "бесплатность" рассрочки на конкретных товарах как и кто и что
2) Я не говорю что конкретный магазин Х дешевле чем остальные , по каждому товару каждый магазин в разный временный промежуток может дать разную цену , у кого то старая цена из старой закупки у кого то контрабас по старому курсу и т.д. и .т.п . Данный магазин и данный товар были ЕДИНИЧНЫМ примером на этот момент , Не стремлюсь делать рекламу любому магазину ... просто попался удачный пример. Крупные сетевые магазины меняют цену на лету по 10 раз в день и даже конкретно для вас если вы смотрите 1-й 2-й и 4-й или 10-й раз цена может быть разной и Ваша цена будет выше чем например моя в один и тот же момент времени в одном и том же магазине - да это возможно и реально , некоторые магазины это делают, цена может отличаться даже от времени суток и устройства с которого вы вошли в магазин. НЕ составляет труда , на сегодня есть инструменты ( тот же фейсбук) которые дают возможность менять условия предложение с интервалом 50 метров в зависимости от фактического географического положения смотрящего. Еще раз , инструменты есть - пользуются ли ими кто и как это уже дело каждого интернет магазина.Как пример можно запустить скидку только для тех кто заходит в интернете на страницу магазина в радиусе 100 метров от магазина .
3) вы пожаловались что Бош для вас слишком дораХа, контрабасом не возят и купить дешевле негде и никак ...чистосердечно решил вам помочь Дал инструмент - удобный сайт для отслеживания цен и нашел для вас дешевле ...на моменте и я виноват ? спасибо до свидания :arrow:

ЗЫ еще раз убедился в смысле давней поговорки ... Во же ж я тупой украинец, постоянно наступаю на те же грабли по 10 раз ... прям мазохист какой ..советую людям
взял рассрочку от Мони - лишился звания свинорыл :(
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