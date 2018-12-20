А давайте и в комисионках так назовем продажу. Да что там, и в супермаркете можно, вдруг товар взят на реализацию у физлица.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 20 гру, 2018 19:46
Додано: Чет 20 гру, 2018 22:22
Не, не, не у НП всё честно, перевод от человека который даёт карту, человеку который отправил посылку. В чеках это прописано чётко ( От Мурашкина - Иванову). Просто НП перед таким переводом не предупреждает людей, что это перевод и можно попасть на дополнительную комиссию.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Чет 20 гру, 2018 22:53
От Мурашкина Иванову это не возврат долга, не материальная помощь и не алименты. Это оплата за товар, потому то и платеж - наложенный. Следовательно, должен быть эквайринг. А НП, довыделывается, что ее налоговым агентом признают.
Додано: Чет 20 гру, 2018 23:01
Но оплата за доставку у НП тоже переводом денег идет, где комиссия?
Востаннє редагувалось Computer в Чет 20 гру, 2018 23:06, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 20 гру, 2018 23:02
Наложенный платёж и в Укрпочте есть. На то он и наложенный. Разбираться перевод это или покупка, Новая почта точно не должна. Пусть ДФС разбирается с отправителями - получателями.
А то так любой перевод через п2п можно покупкой назначить.
Честно, я так за доставку не платил. Но при оплате картой всегда идёт как покупка.
Сегодня платил Викендом
Востаннє редагувалось Фантом в Чет 20 гру, 2018 23:07, всього редагувалось 1 раз.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Чет 20 гру, 2018 23:07
Додано: Чет 20 гру, 2018 23:09
А что за банк? Уже раз 5-ть писали, что через приложение 8999. И не у всех банков такой код кошерный.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Чет 20 гру, 2018 23:15
Додано: Чет 20 гру, 2018 23:54
все верно подтверждаю
взял рассрочку от Мони - лишился звания свинорыл :(
Додано: П'ят 21 гру, 2018 00:09
nickvp когда вы упоминаете я писал что то когда то ..будьте так добры давать либо ссылку либо само цитату ибо я уже не помню что и кто мне отвечал две недели назад.
1) я (вам) растолковал на пальцах и с реальным примером "бесплатность" рассрочки на конкретных товарах как и кто и что
2) Я не говорю что конкретный магазин Х дешевле чем остальные , по каждому товару каждый магазин в разный временный промежуток может дать разную цену , у кого то старая цена из старой закупки у кого то контрабас по старому курсу и т.д. и .т.п . Данный магазин и данный товар были ЕДИНИЧНЫМ примером на этот момент , Не стремлюсь делать рекламу любому магазину ... просто попался удачный пример. Крупные сетевые магазины меняют цену на лету по 10 раз в день и даже конкретно для вас если вы смотрите 1-й 2-й и 4-й или 10-й раз цена может быть разной и Ваша цена будет выше чем например моя в один и тот же момент времени в одном и том же магазине - да это возможно и реально , некоторые магазины это делают, цена может отличаться даже от времени суток и устройства с которого вы вошли в магазин. НЕ составляет труда , на сегодня есть инструменты ( тот же фейсбук) которые дают возможность менять условия предложение с интервалом 50 метров в зависимости от фактического географического положения смотрящего. Еще раз , инструменты есть - пользуются ли ими кто и как это уже дело каждого интернет магазина.Как пример можно запустить скидку только для тех кто заходит в интернете на страницу магазина в радиусе 100 метров от магазина .
3) вы пожаловались что Бош для вас слишком дораХа, контрабасом не возят и купить дешевле негде и никак ...чистосердечно решил вам помочь Дал инструмент - удобный сайт для отслеживания цен и нашел для вас дешевле ...на моменте и я виноват ? спасибо до свидания
ЗЫ еще раз убедился в смысле давней поговорки ... Во же ж я тупой украинец, постоянно наступаю на те же грабли по 10 раз ... прям мазохист какой ..советую людям
взял рассрочку от Мони - лишился звания свинорыл :(
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