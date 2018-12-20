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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1128112911301131> Додано: Чет 20 гру, 2018 19:46 BBC написав: Перевод денег от физлица-физлицу как еще назвать то? Перевод денег от физлица-физлицу как еще назвать то?

А давайте и в комисионках так назовем продажу. Да что там, и в супермаркете можно, вдруг товар взят на реализацию у физлица. А давайте и в комисионках так назовем продажу. Да что там, и в супермаркете можно, вдруг товар взят на реализацию у физлица. wig

Повідомлень: 3813 З нами з: 06.01.12 Подякував: 56 раз. Подякували: 247 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 20 гру, 2018 22:22 wig написав: BBC написав: Перевод денег от физлица-физлицу как еще назвать то? Перевод денег от физлица-физлицу как еще назвать то?

А давайте и в комисионках так назовем продажу. Да что там, и в супермаркете можно, вдруг товар взят на реализацию у физлица. А давайте и в комисионках так назовем продажу. Да что там, и в супермаркете можно, вдруг товар взят на реализацию у физлица.

Не, не, не у НП всё честно, перевод от человека который даёт карту, человеку который отправил посылку. В чеках это прописано чётко ( От Мурашкина - Иванову). Просто НП перед таким переводом не предупреждает людей, что это перевод и можно попасть на дополнительную комиссию. Не, не, не у НП всё честно, перевод от человека который даёт карту, человеку который отправил посылку. В чеках это прописано чётко ( От Мурашкина - Иванову). Просто НП перед таким переводом не предупреждает людей, что это перевод и можно попасть на дополнительную комиссию. Кто не пьёт, тот не рискует. Фантом

Повідомлень: 1465 З нами з: 18.05.16 Подякував: 195 раз. Подякували: 178 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 20 гру, 2018 22:53 Фантом написав: Не, не, не у НП всё честно, перевод от человека который даёт карту, человеку который отправил посылку. В чеках это прописано чётко ( От Мурашкина - Иванову). Не, не, не у НП всё честно, перевод от человека который даёт карту, человеку который отправил посылку. В чеках это прописано чётко ( От Мурашкина - Иванову).

От Мурашкина Иванову это не возврат долга, не материальная помощь и не алименты. Это оплата за товар, потому то и платеж - наложенный. Следовательно, должен быть эквайринг. А НП, довыделывается, что ее налоговым агентом признают. От Мурашкина Иванову это не возврат долга, не материальная помощь и не алименты. Это оплата за товар, потому то и платеж - наложенный. Следовательно, должен быть эквайринг. А НП, довыделывается, что ее налоговым агентом признают. wig

Повідомлень: 3813 З нами з: 06.01.12 Подякував: 56 раз. Подякували: 247 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 20 гру, 2018 23:01 Фантом написав: Не, не, не у НП всё честно, перевод от человека который даёт карту, человеку который отправил посылку. В чеках это прописано чётко ( От Мурашкина - Иванову). Просто НП перед таким переводом не предупреждает людей, что это перевод и можно попасть на дополнительную комиссию. Не, не, не у НП всё честно, перевод от человека который даёт карту, человеку который отправил посылку. В чеках это прописано чётко ( От Мурашкина - Иванову). Просто НП перед таким переводом не предупреждает людей, что это перевод и можно попасть на дополнительную комиссию.

Но оплата за доставку у НП тоже переводом денег идет, где комиссия?



Но оплата за доставку у НП тоже переводом денег идет, где комиссия? Востаннє редагувалось Computer в Чет 20 гру, 2018 23:06, всього редагувалось 1 раз. Computer

Повідомлень: 343 З нами з: 31.01.14 Подякував: 29 раз. Подякували: 38 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 20 гру, 2018 23:02 wig написав: Фантом написав: Не, не, не у НП всё честно, перевод от человека который даёт карту, человеку который отправил посылку. В чеках это прописано чётко ( От Мурашкина - Иванову). Не, не, не у НП всё честно, перевод от человека который даёт карту, человеку который отправил посылку. В чеках это прописано чётко ( От Мурашкина - Иванову).

От Мурашкина Иванову это не возврат долга, не материальная помощь и не алименты. Это оплата за товар, потому то и платеж - наложенный. Следовательно, должен быть эквайринг. А НП, довыделывается, что ее налоговым агентом признают. От Мурашкина Иванову это не возврат долга, не материальная помощь и не алименты. Это оплата за товар, потому то и платеж - наложенный. Следовательно, должен быть эквайринг. А НП, довыделывается, что ее налоговым агентом признают.



Наложенный платёж и в Укрпочте есть. На то он и наложенный. Разбираться перевод это или покупка, Новая почта точно не должна. Пусть ДФС разбирается с отправителями - получателями.

А то так любой перевод через п2п можно покупкой назначить.



Computer написав: Но оплата за доставку у НП тоже переводом денег идет, где комиссия?



Но оплата за доставку у НП тоже переводом денег идет, где комиссия?



Честно, я так за доставку не платил. Но при оплате картой всегда идёт как покупка.

Сегодня платил Викендом

Наложенный платёж и в Укрпочте есть. На то он и наложенный. Разбираться перевод это или покупка, Новая почта точно не должна. Пусть ДФС разбирается с отправителями - получателями.А то так любой перевод через п2п можно покупкой назначить.Честно, я так за доставку не платил. Но при оплате картой всегда идёт как покупка.Сегодня платил Викендом Востаннє редагувалось Фантом в Чет 20 гру, 2018 23:07, всього редагувалось 1 раз. Кто не пьёт, тот не рискует. Фантом

Повідомлень: 1465 З нами з: 18.05.16 Подякував: 195 раз. Подякували: 178 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 20 гру, 2018 23:07 Фантом написав:

Честно, я так за доставку не платил. Но при оплате картой всегда идёт как покупка. Честно, я так за доставку не платил. Но при оплате картой всегда идёт как покупка.

Это оплата картой, через приложение Это оплата картой, через приложение Computer

Повідомлень: 343 З нами з: 31.01.14 Подякував: 29 раз. Подякували: 38 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 20 гру, 2018 23:09 Computer написав: Фантом написав:

Честно, я так за доставку не платил. Но при оплате картой всегда идёт как покупка. Честно, я так за доставку не платил. Но при оплате картой всегда идёт как покупка.

Это оплата картой, через приложение Это оплата картой, через приложение

А что за банк? Уже раз 5-ть писали, что через приложение 8999. И не у всех банков такой код кошерный. А что за банк? Уже раз 5-ть писали, что через приложение 8999. И не у всех банков такой код кошерный. Кто не пьёт, тот не рискует. Фантом

Повідомлень: 1465 З нами з: 18.05.16 Подякував: 195 раз. Подякували: 178 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 20 гру, 2018 23:15 Фантом написав: А что за банк? Уже раз 5-ть писали, что через приложение 8999. И не у всех банков такой код кошерный. А что за банк? Уже раз 5-ть писали, что через приложение 8999. И не у всех банков такой код кошерный.

Карта монобанка, mcc 8999 и есть

А на скрине квитанция от НП Карта монобанка, mcc 8999 и естьА на скрине квитанция от НП Computer

Повідомлень: 343 З нами з: 31.01.14 Подякував: 29 раз. Подякували: 38 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 20 гру, 2018 23:54 M-Audio написав: Жадность погубила, как всегда.

Впрочем, есть ещё один момент. Похоже, новая почта хочет трансформироваться во франчайзи. По крайней мере я не однажды видел рекламу с предложением "начать зарабатывать", открыв отделение новой почты. В этом случае отделение, как у нас принято, будет открыто на ФЛП, и на него же придётся оформить терминал. А у ФЛП совсем не радостная картина с приемом "чужих" платежей и их налогообложением, поэтому-то и понадобилась схема с переводами через какую-нибудь финансовую прокладку. Жадность погубила, как всегда.Впрочем, есть ещё один момент. Похоже, новая почта хочет трансформироваться во франчайзи. По крайней мере я не однажды видел рекламу с предложением "начать зарабатывать", открыв отделение новой почты. В этом случае отделение, как у нас принято, будет открыто на ФЛП, и на него же придётся оформить терминал. А у ФЛП совсем не радостная картина с приемом "чужих" платежей и их налогообложением, поэтому-то и понадобилась схема с переводами через какую-нибудь финансовую прокладку.

все верно подтверждаю все верно подтверждаю взял рассрочку от Мони - лишился звания свинорыл :( yama Повідомлень: 454 З нами з: 12.08.17 Подякував: 972 раз. Подякували: 56 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 гру, 2018 00:09 nickvp когда вы упоминаете я писал что то когда то ..будьте так добры давать либо ссылку либо само цитату ибо я уже не помню что и кто мне отвечал две недели назад.

1) я (вам) растолковал на пальцах и с реальным примером "бесплатность" рассрочки на конкретных товарах как и кто и что

2) Я не говорю что конкретный магазин Х дешевле чем остальные , по каждому товару каждый магазин в разный временный промежуток может дать разную цену , у кого то старая цена из старой закупки у кого то контрабас по старому курсу и т.д. и .т.п . Данный магазин и данный товар были ЕДИНИЧНЫМ примером на этот момент , Не стремлюсь делать рекламу любому магазину ... просто попался удачный пример. Крупные сетевые магазины меняют цену на лету по 10 раз в день и даже конкретно для вас если вы смотрите 1-й 2-й и 4-й или 10-й раз цена может быть разной и Ваша цена будет выше чем например моя в один и тот же момент времени в одном и том же магазине - да это возможно и реально , некоторые магазины это делают, цена может отличаться даже от времени суток и устройства с которого вы вошли в магазин. НЕ составляет труда , на сегодня есть инструменты ( тот же фейсбук) которые дают возможность менять условия предложение с интервалом 50 метров в зависимости от фактического географического положения смотрящего. Еще раз , инструменты есть - пользуются ли ими кто и как это уже дело каждого интернет магазина.Как пример можно запустить скидку только для тех кто заходит в интернете на страницу магазина в радиусе 100 метров от магазина .

3) вы пожаловались что Бош для вас слишком дораХа, контрабасом не возят и купить дешевле негде и никак ...чистосердечно решил вам помочь Дал инструмент - удобный сайт для отслеживания цен и нашел для вас дешевле ...на моменте и я виноват ? спасибо до свидания



ЗЫ еще раз убедился в смысле давней поговорки ... Во же ж я тупой украинец, постоянно наступаю на те же грабли по 10 раз ... прям мазохист какой ..советую людям когда вы упоминаете я писал что то когда то ..будьте так добры давать либо ссылку либо само цитату ибо я уже не помню что и кто мне отвечал две недели назад.1) я (вам) растолковал на пальцах и с реальным примером "бесплатность" рассрочки на конкретных товарах как и кто и что2) Я не говорю что конкретный магазин Х дешевле чем остальные , по каждому товару каждый магазин в разный временный промежуток может дать разную цену , у кого то старая цена из старой закупки у кого то контрабас по старому курсу и т.д. и .т.п .Не стремлюсь делать рекламу любому магазину ... просто попался удачный пример. Крупные сетевые магазины меняют цену на лету по 10 раз в день и даже конкретно для вас если вы смотрите 1-й 2-й и 4-й или 10-й раз цена может быть разной и Ваша цена будет выше чем например моя в один и тот же момент времени в одном и том же магазине - да это возможно и реально , некоторые магазины это делают, цена может отличаться даже от времени суток и устройства с которого вы вошли в магазин. НЕ составляет труда , на сегодня есть инструменты ( тот же фейсбук) которые дают возможность менять условия предложение с интервалом 50 метров в зависимости от фактического географического положения смотрящего. Еще раз , инструменты есть - пользуются ли ими кто и как это уже дело каждого интернет магазина.Как пример можно запустить скидку только для тех кто заходит в интернете на страницу магазина в радиусе 100 метров от магазина .3) вы пожаловались что Бош для вас слишком дораХа, контрабасом не возят и купить дешевле негде и никак ...Дал инструмент - удобный сайт для отслеживания цен испасибо до свиданияеще раз убедился в смысле давней поговорки ... Во же ж я тупой украинец, постоянно наступаю на те же грабли по 10 раз ... прям мазохист какой ..советую людям взял рассрочку от Мони - лишился звания свинорыл :( yama Повідомлень: 454 З нами з: 12.08.17 Подякував: 972 раз. Подякували: 56 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1128112911301131> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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