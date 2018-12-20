Спасибо, значит монокартой пока платить не буду, а в остальном пусть разбираются между собой НБУ, ДФС, НП и Гороховский. Если вжарят любого из них, не растроюсь.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 21 гру, 2018 00:31
Спасибо, значит монокартой пока платить не буду, а в остальном пусть разбираются между собой НБУ, ДФС, НП и Гороховский. Если вжарят любого из них, не растроюсь.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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