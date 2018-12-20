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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1128112911301131
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 00:31

  Computer написав:
  Фантом написав:А что за банк? Уже раз 5-ть писали, что через приложение 8999. И не у всех банков такой код кошерный.

Карта монобанка, mcc 8999 и есть
А на скрине квитанция от НП

Спасибо, значит монокартой пока платить не буду, а в остальном пусть разбираются между собой НБУ, ДФС, НП и Гороховский. Если вжарят любого из них, не растроюсь. :mrgreen:
Кто не пьёт, тот не рискует.
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