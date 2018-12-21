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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1128112911301131
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 00:31

  Computer написав:
  Фантом написав:А что за банк? Уже раз 5-ть писали, что через приложение 8999. И не у всех банков такой код кошерный.

Карта монобанка, mcc 8999 и есть
А на скрине квитанция от НП

Спасибо, значит монокартой пока платить не буду, а в остальном пусть разбираются между собой НБУ, ДФС, НП и Гороховский. Если вжарят любого из них, не растроюсь. :mrgreen:
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 10:53

  yama написав:nickvp когда вы упоминаете я писал что то когда то ..будьте так добры давать либо ссылку либо само цитату ибо я уже не помню что и кто мне отвечал две недели назад.
1) я (вам) растолковал на пальцах и с реальным примером "бесплатность" рассрочки на конкретных товарах как и кто и что
2) Я не говорю что конкретный магазин Х дешевле чем остальные , по каждому товару каждый магазин в разный временный промежуток может дать разную цену , у кого то старая цена из старой закупки у кого то контрабас по старому курсу и т.д. и .т.п . Данный магазин и данный товар были ЕДИНИЧНЫМ примером на этот момент , Не стремлюсь делать рекламу любому магазину ... просто попался удачный пример. Крупные сетевые магазины меняют цену на лету по 10 раз в день и даже конкретно для вас если вы смотрите 1-й 2-й и 4-й или 10-й раз цена может быть разной и Ваша цена будет выше чем например моя в один и тот же момент времени в одном и том же магазине - да это возможно и реально , некоторые магазины это делают, цена может отличаться даже от времени суток и устройства с которого вы вошли в магазин. НЕ составляет труда , на сегодня есть инструменты ( тот же фейсбук) которые дают возможность менять условия предложение с интервалом 50 метров в зависимости от фактического географического положения смотрящего. Еще раз , инструменты есть - пользуются ли ими кто и как это уже дело каждого интернет магазина.Как пример можно запустить скидку только для тех кто заходит в интернете на страницу магазина в радиусе 100 метров от магазина .
3) вы пожаловались что Бош для вас слишком дораХа, контрабасом не возят и купить дешевле негде и никак ...чистосердечно решил вам помочь Дал инструмент - удобный сайт для отслеживания цен и нашел для вас дешевле ...на моменте и я виноват ? спасибо до свидания :arrow:

ЗЫ еще раз убедился в смысле давней поговорки ... Во же ж я тупой украинец, постоянно наступаю на те же грабли по 10 раз ... прям мазохист какой ..советую людям

"Во же ж я тупой украинец, постоянно наступаю на те же грабли по 10 раз ... прям мазохист какой ..советую людям" - на пальцах объяснил, что ваш совет выходит мне дороже. Нет, я даже читать ничего не стал - "я - Д'артаньян" и все тут. Предоставлять хотлайн мне как какое-то невиданное благо - такие советы своей бабушке давайте. .....
Мдя, скупой мало того, что платит дороже, так еще в "халепу" постоянно влазит. Зато других поучает.
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Форумчане, а кому-то звонила представитель мони и предлагала страховку кредитной задолженности в случае невозврата? Я говорю мол нах надо я гашу своевременно
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lov2108
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 20:38

  lov2108 написав:Форумчане, а кому-то звонила представитель мони и предлагала страховку кредитной задолженности в случае невозврата? Я говорю мол нах надо я гашу своевременно

Звонила)))) Ксюша
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