yama написав:

нашел для вас дешевле ...на моменте

и я виноват ?

когда вы упоминаете я писал что то когда то ..будьте так добры давать либо ссылку либо само цитату ибо я уже не помню что и кто мне отвечал две недели назад.1) я (вам) растолковал на пальцах и с реальным примером "бесплатность" рассрочки на конкретных товарах как и кто и что2) Я не говорю что конкретный магазин Х дешевле чем остальные , по каждому товару каждый магазин в разный временный промежуток может дать разную цену , у кого то старая цена из старой закупки у кого то контрабас по старому курсу и т.д. и .т.п .Не стремлюсь делать рекламу любому магазину ... просто попался удачный пример. Крупные сетевые магазины меняют цену на лету по 10 раз в день и даже конкретно для вас если вы смотрите 1-й 2-й и 4-й или 10-й раз цена может быть разной и Ваша цена будет выше чем например моя в один и тот же момент времени в одном и том же магазине - да это возможно и реально , некоторые магазины это делают, цена может отличаться даже от времени суток и устройства с которого вы вошли в магазин. НЕ составляет труда , на сегодня есть инструменты ( тот же фейсбук) которые дают возможность менять условия предложение с интервалом 50 метров в зависимости от фактического географического положения смотрящего. Еще раз , инструменты есть - пользуются ли ими кто и как это уже дело каждого интернет магазина.Как пример можно запустить скидку только для тех кто заходит в интернете на страницу магазина в радиусе 100 метров от магазина .3) вы пожаловались что Бош для вас слишком дораХа, контрабасом не возят и купить дешевле негде и никак ...Дал инструмент - удобный сайт для отслеживания цен испасибо до свиданияеще раз убедился в смысле давней поговорки ... Во же ж я тупой украинец, постоянно наступаю на те же грабли по 10 раз ... прям мазохист какой ..советую людям