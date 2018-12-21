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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 22 гру, 2018 15:18
Подскажите, какой наименее затратный способ перекидки с Универсальной Привата на Моно? Вообще хочу открыть депозит с карты Привата, кроме СЭПа есть варианты, чтобы не платить комиссию Привату?
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ishvara
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Додано: Суб 22 гру, 2018 15:43
ishvara написав:
Подскажите,
Слово "СоСо" - Вам о чем-то говорит?
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Flamingo
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Додано: Суб 22 гру, 2018 15:48
В планах запустить ещё один интернет-магазин к Покупке частями. У магазина есть надежды, что до НГ успеют реализовать. Ждем новостей)
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MASolomko
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Додано: Суб 22 гру, 2018 15:51
Flamingo написав: ishvara написав:
Подскажите,
Слово "СоСо" - Вам о чем-то говорит?
Говорит, но у меня нету.
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ishvara
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Додано: Суб 22 гру, 2018 15:55
Flamingo написав: ishvara написав:
Подскажите,
Слово "СоСо" - Вам о чем-то говорит?
А этому Сосо (Soso) как перевести? Та же трешка за платеж?
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Son of Sun
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Додано: Суб 22 гру, 2018 16:00
Подскажите, если с Привата закинуть на депозит методом "по реквизитам" дадут 0.6% компенсации? И если да, как это правильно сделать?
Востаннє редагувалось ishvara
в Суб 22 гру, 2018 16:19, всього редагувалось 2 разів.
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ishvara
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Додано: Суб 22 гру, 2018 16:04
Son of Sun написав: Flamingo написав: ishvara написав:
Подскажите,
Слово "СоСо" - Вам о чем-то говорит?
А этому Сосо (Soso) как перевести? Та же трешка за платеж?
Если по "тропинке" - то на 3 грн. дешевле.
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Flamingo
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Додано: Суб 22 гру, 2018 16:04
Вопрос к тем, кто пользуется рассрочкой.
Во сколько списывают очередной платёж по рассрочке?
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MASolomko
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Додано: Суб 22 гру, 2018 17:03
MASolomko написав:
Вопрос к тем, кто пользуется рассрочкой.
Во сколько списывают очередной платёж по рассрочке?
Так как списывают за счёт кредитных без комиссии, то разницы нет во сколько. А в выписке у мони времени нету.
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WachtAmRhein
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