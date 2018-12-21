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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1129113011311132
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 15:18

Подскажите, какой наименее затратный способ перекидки с Универсальной Привата на Моно? Вообще хочу открыть депозит с карты Привата, кроме СЭПа есть варианты, чтобы не платить комиссию Привату?
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 15:43

  ishvara написав:Подскажите,

Слово "СоСо" - Вам о чем-то говорит?
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 15:48

Re: Monobank

В планах запустить ещё один интернет-магазин к Покупке частями. У магазина есть надежды, что до НГ успеют реализовать. Ждем новостей)
MASolomko
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 15:51

  Flamingo написав:
  ishvara написав:Подскажите,

Слово "СоСо" - Вам о чем-то говорит?

Говорит, но у меня нету.
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 15:55

  Flamingo написав:
  ishvara написав:Подскажите,

Слово "СоСо" - Вам о чем-то говорит?

А этому Сосо (Soso) как перевести? Та же трешка за платеж?
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 16:00

Подскажите, если с Привата закинуть на депозит методом "по реквизитам" дадут 0.6% компенсации? И если да, как это правильно сделать?
Востаннє редагувалось ishvara в Суб 22 гру, 2018 16:19, всього редагувалось 2 разів.
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 16:04

  Son of Sun написав:
  Flamingo написав:
  ishvara написав:Подскажите,

Слово "СоСо" - Вам о чем-то говорит?

А этому Сосо (Soso) как перевести? Та же трешка за платеж?

Если по "тропинке" - то на 3 грн. дешевле.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 16:04

Re: Monobank

Вопрос к тем, кто пользуется рассрочкой.

Во сколько списывают очередной платёж по рассрочке?
MASolomko
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 17:03

  MASolomko написав:Вопрос к тем, кто пользуется рассрочкой.

Во сколько списывают очередной платёж по рассрочке?


Так как списывают за счёт кредитных без комиссии, то разницы нет во сколько. А в выписке у мони времени нету.
WachtAmRhein
 
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