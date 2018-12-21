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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1130113111321133
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 18:24

  MASolomko написав:Я просто рассрочку 1 числа подключил и жду списание 1 января, чтобы до конца февраля загасить списанную оплату. Вот и интересно...

Можно долго ждать, но спишется не в день подключения рассрочки, а в рд
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