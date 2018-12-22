Можно долго ждать, но спишется не в день подключения рассрочки, а в рд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 22 гру, 2018 18:24
Додано: Суб 22 гру, 2018 20:09
Кешбек
А с какого времени я теперь не могу накопить за месяц больше чем 500грн кешбека ? Раньше же только было ограничено снятие ?
Додано: Суб 22 гру, 2018 20:14
Alex6 Придумали как мусульман поздравить с наступающим годом свиньи
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Суб 22 гру, 2018 20:15
Как раз наоборот. Если накоплено больше 500 грн. (например за 2 месяца) - то вывести их разово без проблем можно было всегда. А вот накопить в месяц можно не более 500 грн. грязными с самого начала выпуска моно-карт.
Додано: Суб 22 гру, 2018 21:58
Re: Monobank
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