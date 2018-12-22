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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1130113111321133
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 18:24

  MASolomko написав:Я просто рассрочку 1 числа подключил и жду списание 1 января, чтобы до конца февраля загасить списанную оплату. Вот и интересно...

Можно долго ждать, но спишется не в день подключения рассрочки, а в рд
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 20:09

Кешбек

А с какого времени я теперь не могу накопить за месяц больше чем 500грн кешбека ? Раньше же только было ограничено снятие ?
Alex6
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 20:14

Alex6 Придумали как мусульман поздравить с наступающим годом свиньи :?:
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 20:15

  Alex6 написав:А с какого времени я теперь не могу накопить за месяц больше чем 500грн кешбека ? Раньше же только было ограничено снятие ?

Как раз наоборот. Если накоплено больше 500 грн. (например за 2 месяца) - то вывести их разово без проблем можно было всегда. А вот накопить в месяц можно не более 500 грн. грязными с самого начала выпуска моно-карт.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 21:58

Re: Monobank

  Stringer написав:...но спишется не в день подключения рассрочки, а в рд
Имеется РД по самой карты или как?
Насколько я понимаю логику моно, то их РД — 1 число.

Договор на рассрочку подписан 1 числа.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 09:01

  MASolomko написав:
  Stringer написав:...но спишется не в день подключения рассрочки, а в рд
Имеется РД по самой карты или как?
Насколько я понимаю логику моно, то их РД — 1 число.

Договор на рассрочку подписан 1 числа.

Извиняюсь, перепутал банки
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