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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1130113111321133
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 18:24

  MASolomko написав:Я просто рассрочку 1 числа подключил и жду списание 1 января, чтобы до конца февраля загасить списанную оплату. Вот и интересно...

Можно долго ждать, но спишется не в день подключения рассрочки, а в рд
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 20:09

Кешбек

А с какого времени я теперь не могу накопить за месяц больше чем 500грн кешбека ? Раньше же только было ограничено снятие ?
Alex6
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 20:14

Alex6 Придумали как мусульман поздравить с наступающим годом свиньи :?:
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 20:15

  Alex6 написав:А с какого времени я теперь не могу накопить за месяц больше чем 500грн кешбека ? Раньше же только было ограничено снятие ?

Как раз наоборот. Если накоплено больше 500 грн. (например за 2 месяца) - то вывести их разово без проблем можно было всегда. А вот накопить в месяц можно не более 500 грн. грязными с самого начала выпуска моно-карт.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 21:58

Re: Monobank

  Stringer написав:...но спишется не в день подключения рассрочки, а в рд
Имеется РД по самой карты или как?
Насколько я понимаю логику моно, то их РД — 1 число.

Договор на рассрочку подписан 1 числа.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 09:01

  MASolomko написав:
  Stringer написав:...но спишется не в день подключения рассрочки, а в рд
Имеется РД по самой карты или как?
Насколько я понимаю логику моно, то их РД — 1 число.

Договор на рассрочку подписан 1 числа.

Извиняюсь, перепутал банки
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 18:45

Re: Monobank

  monobank_ua написав:При этом, вы можете обращаться в поддержку, если вам необходим договор с подписью и печатью - мы вам его сформируем и отправим на вашу электронную почту.
Сегодня решил воспользоваться этой возможностью.

Описал свой запрос сотруднику поддержки через чат. Попросил немного подождать и затем сообщил, что свяжутся со мной на протяжении суток...
Через пару часов на почту получил договор "Транзакція в розстрочку". Всё хорошо, но:
— "заява Клієнта № N20.30.150143 від 28.08.2018 року" вообще не моя (там в ней указано другое ФИО и ИНН) и никак не связано с моей транзакцией в декабре;
— "таблиця обчислення загальної вартості кредиту для споживача та реальної річної процентної
ставки за договором про споживчий кредит" не было, хотя с неё предлагали ознакомиться перед подачей кредита.

monobank_ua, в качестве сорри-бонуса примут 20к лимита на рассрочку. Думаю над покупкой частями, а лимита не хватает.

ps Получил свои документы, но опять же без этой таблицы.
Кстати, там даже на них нет моей подписи. Даже отвечака ЭЦП. Это что деньги можно не возвращать банку?
MASolomko
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 19:20

НЕ ВСЁ ТАК ГЛАДКО В ДАТСКОМ КОРОЛЕВСТВЕ

Уменьшение кэш бэка до единици(за кредитные-основной фишкозаманухи) было не последним нововведением. Теперь % по вновь заключенным депо смогут упасть только на карту мони.
имхо-у мони с мани сАвсем плохо :mrgreen: -раз вкл режим жёсткой экономии.
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 19:27

  хуторянка написав:Уменьшение кэш бэка до единици(за кредитные-основной фишкозаманухи) было не последним нововведением. Теперь % по вновь заключенным депо смогут упасть только на карту мони.
имхо-у мони с мани сАвсем плохо :mrgreen: -раз вкл режим жёсткой экономии.

Универсал с Тасей тоже норм пылесосят у пересичных кровные.
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lov2108
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