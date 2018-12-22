Додано: Нед 23 гру, 2018 18:45

monobank_ua написав: При этом, вы можете обращаться в поддержку, если вам необходим договор с подписью и печатью - мы вам его сформируем и отправим на вашу электронную почту. При этом, вы можете обращаться в поддержку, если вам необходим договор с подписью и печатью - мы вам его сформируем и отправим на вашу электронную почту.

Сегодня решил воспользоваться этой возможностью.Описал свой запрос сотруднику поддержки через чат. Попросил немного подождать и затем сообщил, что свяжутся со мной на протяжении суток...Через пару часов на почту получил договор "Транзакція в розстрочку". Всё хорошо, но:— "заява Клієнта № N20.30.150143 від 28.08.2018 року" вообще не моя (там в ней указано другое ФИО и ИНН) и никак не связано с моей транзакцией в декабре;— "таблиця обчислення загальної вартості кредиту для споживача та реальної річної процентноїставки за договором про споживчий кредит" не было, хотя с неё предлагали ознакомиться перед подачей кредита.monobank_ua, в качестве сорри-бонуса примут 20к лимита на рассрочку. Думаю над покупкой частями, а лимита не хватает.ps Получил свои документы, но опять же без этой таблицы.Кстати, там даже на них нет моей подписи. Даже отвечака ЭЦП. Это что деньги можно не возвращать банку?