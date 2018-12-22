Можно долго ждать, но спишется не в день подключения рассрочки, а в рд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 22 гру, 2018 18:24
Додано: Суб 22 гру, 2018 20:09
Кешбек
А с какого времени я теперь не могу накопить за месяц больше чем 500грн кешбека ? Раньше же только было ограничено снятие ?
Додано: Суб 22 гру, 2018 20:14
Alex6 Придумали как мусульман поздравить с наступающим годом свиньи
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Суб 22 гру, 2018 20:15
Как раз наоборот. Если накоплено больше 500 грн. (например за 2 месяца) - то вывести их разово без проблем можно было всегда. А вот накопить в месяц можно не более 500 грн. грязными с самого начала выпуска моно-карт.
Додано: Суб 22 гру, 2018 21:58
Re: Monobank
Додано: Нед 23 гру, 2018 09:01
Додано: Нед 23 гру, 2018 18:45
Re: Monobank
Сегодня решил воспользоваться этой возможностью.
Описал свой запрос сотруднику поддержки через чат. Попросил немного подождать и затем сообщил, что свяжутся со мной на протяжении суток...
Через пару часов на почту получил договор "Транзакція в розстрочку". Всё хорошо, но:
— "заява Клієнта № N20.30.150143 від 28.08.2018 року" вообще не моя (там в ней указано другое ФИО и ИНН) и никак не связано с моей транзакцией в декабре;
— "таблиця обчислення загальної вартості кредиту для споживача та реальної річної процентної
ставки за договором про споживчий кредит" не было, хотя с неё предлагали ознакомиться перед подачей кредита.
monobank_ua, в качестве сорри-бонуса примут 20к лимита на рассрочку. Думаю над покупкой частями, а лимита не хватает.
ps Получил свои документы, но опять же без этой таблицы.
Кстати, там даже на них нет моей подписи. Даже отвечака ЭЦП. Это что деньги можно не возвращать банку?
Додано: Нед 23 гру, 2018 19:20
НЕ ВСЁ ТАК ГЛАДКО В ДАТСКОМ КОРОЛЕВСТВЕ
Уменьшение кэш бэка до единици(за кредитные-основной фишкозаманухи) было не последним нововведением. Теперь % по вновь заключенным депо смогут упасть только на карту мони.
имхо-у мони с мани сАвсем плохо -раз вкл режим жёсткой экономии.
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
Додано: Нед 23 гру, 2018 19:27
Универсал с Тасей тоже норм пылесосят у пересичных кровные.
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