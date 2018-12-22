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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 23 гру, 2018 19:44
хуторянка написав:
Уменьшение кэш бэка до единици(за кредитные-основной фишкозаманухи) было не последним нововведением. Теперь % по вновь заключенным депо смогут упасть только на карту мони.
имхо-у мони с мани сАвсем плохо
-раз вкл режим жёсткой экономии.
Так их потом же так же легко и мгновенно можно с Мони отправить куда угодно. Правда естественно если не "влез в кредитные". Но у меня моня уже полгода только для переводов и депо используется. Так что проблемы перевести % по депо куда угодно - вообще нет.
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Додано: Нед 23 гру, 2018 19:45
хуторянка написав:
раз вкл режим жёсткой экономии.
а як же супер дупер жестяні кредитки для багатіїв!?
чи це нове кідалово після обкатки на свинорілах
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greenozon
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Додано: Нед 23 гру, 2018 20:13
хуторянка написав:
Уменьшение кэш бэка до единици(за кредитные-основной фишкозаманухи) было не последним нововведением. Теперь % по вновь заключенным депо смогут упасть только на карту мони.
Нажал оформить депозит - по-прежнему пишут, что выплаты на карту Моно или счёт в любом банке Украины. Второй вариант меня более чем устраивает. О чём тогда речь?
Выходить из кредита не планирую. Как минимум по причине отличного сервиса Покупок частями. Кстати, там добавилось два новых участника - Фокстрот и KTC.
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Vorlon
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Додано: Нед 23 гру, 2018 20:26
хуторянка написав:
Уменьшение кэш бэка до единици(за кредитные-основной фишкозаманухи) было не последним нововведением. Теперь % по вновь заключенным депо смогут упасть только на карту мони.
имхо-у мони с мани сАвсем плохо
-раз вкл режим жёсткой экономии.
Если Моно накроется медным тазом, а признаки такого исхода нарастают, фонд выплатит гарантируемую сумму банка призрака без отделений?
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Порт
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Додано: Нед 23 гру, 2018 20:28
Vorlon написав: хуторянка написав:
Уменьшение кэш бэка до единици(за кредитные-основной фишкозаманухи) было не последним нововведением. Теперь % по вновь заключенным депо смогут упасть только на карту мони.
Нажал оформить депозит - по-прежнему пишут, что выплаты на карту Моно или счёт в любом банке Украины. Второй вариант меня более чем устраивает. О чём тогда речь?
Выходить из кредита не планирую. Как минимум по причине отличного сервиса Покупок частями. Кстати, там добавилось два новых участника - Фокстрот и KTC.
речь о том что Вы говорите не правду.
проценты по вновь заключенному депозиту перечисляются на карту моно или капитализируются.
по старым ДА было
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
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хуторянка
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Додано: Нед 23 гру, 2018 20:33
хуторянка написав: Vorlon написав: хуторянка написав:
Уменьшение кэш бэка до единици(за кредитные-основной фишкозаманухи) было не последним нововведением. Теперь % по вновь заключенным депо смогут упасть только на карту мони.
Нажал оформить депозит - по-прежнему пишут, что выплаты на карту Моно или счёт в любом банке Украины. Второй вариант меня более чем устраивает. О чём тогда речь?
Выходить из кредита не планирую. Как минимум по причине отличного сервиса Покупок частями. Кстати, там добавилось два новых участника - Фокстрот и KTC.
речь о том что Вы говорите не правду.
проценты по вновь заключенному депозиту перечисляются на карту моно или капитализируются.
по старым ДА было
Подтверждаю. Только что попробовал открыть депо - аппликуха предлагает только 2 варианта выплаты % - на карту Моно или капитализация. Карта другого банка просто не предлагается
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Flamingo
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Додано: Нед 23 гру, 2018 20:34
Порт написав: хуторянка написав:
Уменьшение кэш бэка до единици(за кредитные-основной фишкозаманухи) было не последним нововведением. Теперь % по вновь заключенным депо смогут упасть только на карту мони.
имхо-у мони с мани сАвсем плохо
-раз вкл режим жёсткой экономии.
Если Моно накроется медным тазом, а признаки такого исхода нарастают, фонд выплатит гарантируемую сумму банка призрака без отделений?
Моно это просто бренд. На самом деле если у Вас есть депо - то он на балансе Универсалбанка. А у него есть и отделения, и сотрудники и он платит ФГВФЛ
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Flamingo
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Додано: Нед 23 гру, 2018 20:40
Порт написав:
фонд выплатит гарантируемую сумму банка призрака без отделений?
удивлён
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Мизантрóп
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Додано: Нед 23 гру, 2018 20:44
хуторянка
Прошу прощения - перепутал с выплатой депозита целиком по окончанию срока. Там пишут про выплату на счёт в любом банке.
А так я предпочитаю капитализацию...
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Vorlon
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