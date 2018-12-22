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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1131113211331134
Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 19:44

  хуторянка написав:Уменьшение кэш бэка до единици(за кредитные-основной фишкозаманухи) было не последним нововведением. Теперь % по вновь заключенным депо смогут упасть только на карту мони.
имхо-у мони с мани сАвсем плохо :mrgreen: -раз вкл режим жёсткой экономии.

Так их потом же так же легко и мгновенно можно с Мони отправить куда угодно. Правда естественно если не "влез в кредитные". Но у меня моня уже полгода только для переводов и депо используется. Так что проблемы перевести % по депо куда угодно - вообще нет.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 19:45

Re: Monobank

  хуторянка написав:раз вкл режим жёсткой экономии.


а як же супер дупер жестяні кредитки для багатіїв!? :)
чи це нове кідалово після обкатки на свинорілах
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 20:13

  хуторянка написав:Уменьшение кэш бэка до единици(за кредитные-основной фишкозаманухи) было не последним нововведением. Теперь % по вновь заключенным депо смогут упасть только на карту мони.

Нажал оформить депозит - по-прежнему пишут, что выплаты на карту Моно или счёт в любом банке Украины. Второй вариант меня более чем устраивает. О чём тогда речь?

Выходить из кредита не планирую. Как минимум по причине отличного сервиса Покупок частями. Кстати, там добавилось два новых участника - Фокстрот и KTC.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 20:26

  хуторянка написав:Уменьшение кэш бэка до единици(за кредитные-основной фишкозаманухи) было не последним нововведением. Теперь % по вновь заключенным депо смогут упасть только на карту мони.
имхо-у мони с мани сАвсем плохо :mrgreen: -раз вкл режим жёсткой экономии.

Если Моно накроется медным тазом, а признаки такого исхода нарастают, фонд выплатит гарантируемую сумму банка призрака без отделений?
Порт
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 20:28

  Vorlon написав:
  хуторянка написав:Уменьшение кэш бэка до единици(за кредитные-основной фишкозаманухи) было не последним нововведением. Теперь % по вновь заключенным депо смогут упасть только на карту мони.

Нажал оформить депозит - по-прежнему пишут, что выплаты на карту Моно или счёт в любом банке Украины. Второй вариант меня более чем устраивает. О чём тогда речь?

Выходить из кредита не планирую. Как минимум по причине отличного сервиса Покупок частями. Кстати, там добавилось два новых участника - Фокстрот и KTC.

речь о том что Вы говорите не правду.
проценты по вновь заключенному депозиту перечисляются на карту моно или капитализируются.
по старым ДА было
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 20:33

  хуторянка написав:
  Vorlon написав:
  хуторянка написав:Уменьшение кэш бэка до единици(за кредитные-основной фишкозаманухи) было не последним нововведением. Теперь % по вновь заключенным депо смогут упасть только на карту мони.

Нажал оформить депозит - по-прежнему пишут, что выплаты на карту Моно или счёт в любом банке Украины. Второй вариант меня более чем устраивает. О чём тогда речь?

Выходить из кредита не планирую. Как минимум по причине отличного сервиса Покупок частями. Кстати, там добавилось два новых участника - Фокстрот и KTC.

речь о том что Вы говорите не правду.
проценты по вновь заключенному депозиту перечисляются на карту моно или капитализируются.
по старым ДА было

Подтверждаю. Только что попробовал открыть депо - аппликуха предлагает только 2 варианта выплаты % - на карту Моно или капитализация. Карта другого банка просто не предлагается :(
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 20:34

  Порт написав:
  хуторянка написав:Уменьшение кэш бэка до единици(за кредитные-основной фишкозаманухи) было не последним нововведением. Теперь % по вновь заключенным депо смогут упасть только на карту мони.
имхо-у мони с мани сАвсем плохо :mrgreen: -раз вкл режим жёсткой экономии.

Если Моно накроется медным тазом, а признаки такого исхода нарастают, фонд выплатит гарантируемую сумму банка призрака без отделений?

Моно это просто бренд. На самом деле если у Вас есть депо - то он на балансе Универсалбанка. А у него есть и отделения, и сотрудники и он платит ФГВФЛ
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 20:40

Re: Monobank

  Порт написав:фонд выплатит гарантируемую сумму банка призрака без отделений?
удивлён :!:
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 20:44

хуторянка
Прошу прощения - перепутал с выплатой депозита целиком по окончанию срока. Там пишут про выплату на счёт в любом банке.

А так я предпочитаю капитализацию...
Vorlon
 
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