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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 23 гру, 2018 23:31
Подскажите, в категориях кэшбека две цифры - 2% и 1%. Это за свои и кредитные соответственно?
Додано: Нед 23 гру, 2018 23:33
Додано: Пон 24 гру, 2018 14:15
Кто подскажет, какая касса в Розетке на Бандеры подходит под продукты?
Додано: Пон 24 гру, 2018 15:15
Новая почта:
Подтверждаю, мне говорили друзья, что хотели заплатить и не смогли, если платить до 400-500грн, то 4% около 10-20грн. А те кто хотели заплатить не кредиткой, то не смогли.
Пост-интернешнл отказались от Новой почты. В пользу SAT и УкрПочты.
Где инфа, как этим пользоваться?
Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии!
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847
Додано: Пон 24 гру, 2018 15:28
Інфа, як користуватися тим, чого немає, очевидно знаходиться ніде.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Пон 24 гру, 2018 20:22
Может кто знает, можно в Моно открыть депозит СЭПом из Приват24? Пройдет платеж на 2630, кто-то последнее время пополнял?
Додано: Пон 24 гру, 2018 20:26
Re: Monobank
Не пройде. Приват на 2630 не навчили відправляти.
Додано: Пон 24 гру, 2018 20:29
Re: Monobank
У моно депозитные счета на 2924
Додано: Пон 24 гру, 2018 20:32
Re: Monobank
Это просто транзитник.
Додано: Пон 24 гру, 2018 20:37
Re: Monobank
В реквизитах, что Моня указал, есть 2924 и номер договора, 2630 не фигурирует. Значит, по идее должно прокатить.
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