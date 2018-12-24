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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1132113311341135
Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 23:31

Подскажите, в категориях кэшбека две цифры - 2% и 1%. Это за свои и кредитные соответственно?
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 23:33

  ishvara написав:Подскажите, в категориях кэшбека две цифры - 2% и 1%. Это за свои и кредитные соответственно?

Да.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 14:15

Кто подскажет, какая касса в Розетке на Бандеры подходит под продукты?
tano
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 15:15

Новая почта:

Подтверждаю, мне говорили друзья, что хотели заплатить и не смогли, если платить до 400-500грн, то 4% около 10-20грн. А те кто хотели заплатить не кредиткой, то не смогли.

Пост-интернешнл отказались от Новой почты. В пользу SAT и УкрПочты.

  ROLF написав:
  klug написав:Зображення
Буде "пАкращення"?

Уже..выпилили оплату онлайн


Где инфа, как этим пользоваться?
Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии!
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 15:28

  proftpd66 написав:
  ROLF написав:
  klug написав:Зображення
Буде "пАкращення"?

Уже..выпилили оплату онлайн


Где инфа, как этим пользоваться?

Інфа, як користуватися тим, чого немає, очевидно знаходиться ніде.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 20:22

Может кто знает, можно в Моно открыть депозит СЭПом из Приват24? Пройдет платеж на 2630, кто-то последнее время пополнял?
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 20:26

Re: Monobank

ishvara написав:Может кто знает, можно в Моно открыть депозит СЭПом из Приват24? Пройдет платеж на 2630, кто-то последнее время пополнял?


Не пройде. Приват на 2630 не навчили відправляти.
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 20:29

Re: Monobank

У моно депозитные счета на 2924
Surz
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 20:32

Re: Monobank

Surz написав:У моно депозитные счета на 2924
Это просто транзитник.
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 20:37

Re: Monobank

В реквизитах, что Моня указал, есть 2924 и номер договора, 2630 не фигурирует. Значит, по идее должно прокатить.
ishvara
 
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