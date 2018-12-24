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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1133113411351136
Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 22:41

  ishvara написав:В реквизитах, что Моня указал, есть 2924 и номер договора, 2630 не фигурирует. Значит, по идее должно прокатить.

А таки должно :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 06:00

Получение карты

Подскажите, для получения карты обязательно иметь смартфон и на него установить приложение? Какой-то веб альтернативы нет?
Или вернее так, реально двум людям получить по карте каждому, имея только один смартфон на двоих?
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