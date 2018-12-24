А таки должно
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 24 гру, 2018 22:41
А таки должно
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 25 гру, 2018 06:00
Получение карты
Подскажите, для получения карты обязательно иметь смартфон и на него установить приложение? Какой-то веб альтернативы нет?
Или вернее так, реально двум людям получить по карте каждому, имея только один смартфон на двоих?
Додано: Вів 25 гру, 2018 07:22
ИНН
Он у вас тоже общий?
никому не верю
Додано: Вів 25 гру, 2018 07:35
Вряд ли удастся пользоваться вдвоем одним смартфоном У одного есть, у другого - нет. Скажем, скачали на смартфон Alfa-Mobile и заходим себе каждый под своим логином и паролем. Т.е. нет необходимости в двух смартфонах и приложениях. Это ж внутри семьи, поэтому нет необходимости что-то скрывать.
А с Монобанком так получится?
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