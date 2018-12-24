Подскажите, для получения карты обязательно иметь смартфон и на него установить приложение? Какой-то веб альтернативы нет? Или вернее так, реально двум людям получить по карте каждому, имея только один смартфон на двоих?
candidat написав:Подскажите, для получения карты обязательно иметь смартфон и на него установить приложение? Какой-то веб альтернативы нет? Или вернее так, реально двум людям получить по карте каждому, имея только один смартфон на двоих?
candidat написав:Подскажите, для получения карты обязательно иметь смартфон и на него установить приложение? Какой-то веб альтернативы нет? Или вернее так, реально двум людям получить по карте каждому, имея только один смартфон на двоих?
Он у вас тоже общий?
Вряд ли удастся пользоваться вдвоем одним смартфоном У одного есть, у другого - нет. Скажем, скачали на смартфон Alfa-Mobile и заходим себе каждый под своим логином и паролем. Т.е. нет необходимости в двух смартфонах и приложениях. Это ж внутри семьи, поэтому нет необходимости что-то скрывать. А с Монобанком так получится?