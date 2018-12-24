Додано: Вів 25 гру, 2018 09:36

Хочу пополнить свою карту средставми с Видсоточки "Глобуса".

Подскажите гасить кредитный лимит можно в понедельник 31 или лучше в будние дни?

Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк

Промокод для участия в акции "Бонус к депозиту" TK6BE5M