RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1134113511361137>
Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 22:41

  ishvara написав:В реквизитах, что Моня указал, есть 2924 и номер договора, 2630 не фигурирует. Значит, по идее должно прокатить.

А таки должно :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 26871
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2142 раз.
Подякували: 3098 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 06:00

Получение карты

Подскажите, для получения карты обязательно иметь смартфон и на него установить приложение? Какой-то веб альтернативы нет?
Или вернее так, реально двум людям получить по карте каждому, имея только один смартфон на двоих?
candidat
 
Повідомлень: 482
З нами з: 30.09.15
Подякував: 5 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 07:22

ИНН

  candidat написав:Подскажите, для получения карты обязательно иметь смартфон и на него установить приложение? Какой-то веб альтернативы нет?
Или вернее так, реально двум людям получить по карте каждому, имея только один смартфон на двоих?

Он у вас тоже общий?
никому не верю
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11209
З нами з: 12.09.13
Подякував: 31 раз.
Подякували: 645 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 07:35

  sens написав:
  candidat написав:Подскажите, для получения карты обязательно иметь смартфон и на него установить приложение? Какой-то веб альтернативы нет?
Или вернее так, реально двум людям получить по карте каждому, имея только один смартфон на двоих?

Он у вас тоже общий?

Вряд ли удастся пользоваться вдвоем одним смартфоном :) У одного есть, у другого - нет. Скажем, скачали на смартфон Alfa-Mobile и заходим себе каждый под своим логином и паролем. Т.е. нет необходимости в двух смартфонах и приложениях. Это ж внутри семьи, поэтому нет необходимости что-то скрывать.
А с Монобанком так получится?
candidat
 
Повідомлень: 482
З нами з: 30.09.15
Подякував: 5 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 09:36

Хочу пополнить свою карту средставми с Видсоточки "Глобуса".
Подскажите гасить кредитный лимит можно в понедельник 31 или лучше в будние дни?
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк
Промокод для участия в акции "Бонус к депозиту" TK6BE5M
emeta
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1704
З нами з: 19.03.09
Подякував: 62 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 09:43

  emeta написав:можно в понедельник 31

можно
casper12
Аватар користувача
 
Повідомлень: 831
З нами з: 24.12.13
Подякував: 35 раз.
Подякували: 128 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 09:52

  emeta написав:Хочу пополнить свою карту средставми с Видсоточки "Глобуса".
Подскажите гасить кредитный лимит можно в понедельник 31 или лучше в будние дни?

Рекомендую 31-го в 23:59.
Vorlon
 
Повідомлень: 6249
З нами з: 14.06.13
Подякував: 341 раз.
Подякували: 636 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 09:54

  candidat написав: Какой-то веб альтернативы нет?

спробуйте https://ru.wikipedia.org/wiki/NoxPlayer
casper12
Аватар користувача
 
Повідомлень: 831
З нами з: 24.12.13
Подякував: 35 раз.
Подякували: 128 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 09:55

Re: Monobank

  candidat написав:Т.е. нет необходимости в двух смартфонах и приложениях. Это ж внутри семьи, поэтому нет необходимости что-то скрывать.
А с Монобанком так получится?

Не получится. Учетка привязана к номеру. Контроль, ИМХО, даже по модели.
+50 грн. за карту Монобанка https://monobank.com.ua/r/JxSHc
+50 грн. при использовании промо-кода H6EIAVL https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist
pepe
 
Повідомлень: 73
З нами з: 08.01.13
Подякував: 3 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 10:01

Re: Monobank

  pepe написав:даже по модели
по модели решаю через одинаковое мыло.Смарты на 2-3 сим карты уже не редкость.Телефона номер в приложении переписать просто.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2048
З нами з: 03.12.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 246 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1134113511361137>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: бульбик, Computer, ishvara, Vorlon і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.