А тааак!
Жмете в своем экке Ещё/Выход и входите повторно, указывая др. номер телепона. На тот телепон прийдет СМСка
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 25 гру, 2018 10:45
А тааак!
Жмете в своем экке Ещё/Выход и входите повторно, указывая др. номер телепона. На тот телепон прийдет СМСка
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 25 гру, 2018 11:16
На моей модели сяоми стоит постоянно 3 учетки. Без заморочек с входами и выходами. Правда две совсем практически не использую с конца июня, а еще одну 2 месяца. Но все работает. И да - первый раз надо совершить вход по смс - а дальше уже - по двум по отпечатку, еще в одном по пинкоду.
Додано: Вів 25 гру, 2018 11:22
Re: Monobank
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 25 гру, 2018 11:34
Додано: Вів 25 гру, 2018 11:39
Re: Monobank
у меня в Хуавее тож есть, но чет не фурычит
и Моня, кажисть, стал бороться с клонами
Простой перелогин тож вполне нормально работает, когда доступны СМСки с др. телепона (КС помагает ) и есть подтверждение с мыла при первичном логине
... делайте хоть что-нибудь!
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