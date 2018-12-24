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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 25 гру, 2018 10:45
pepe написав: candidat написав:
Т.е. нет необходимости в двух смартфонах и приложениях. Это ж внутри семьи, поэтому нет необходимости что-то скрывать.
А с Монобанком так получится?
Не получится. Учетка привязана к номеру. Контроль, ИМХО, даже по модели.
А тааак!
Жмете в своем экке Ещё/Выход и входите повторно, указывая др. номер телепона. На тот телепон прийдет СМСка
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 25 гру, 2018 11:16
pepe написав: candidat написав:
Т.е. нет необходимости в двух смартфонах и приложениях. Это ж внутри семьи, поэтому нет необходимости что-то скрывать.
А с Монобанком так получится?
Не получится. Учетка привязана к номеру. Контроль, ИМХО, даже по модели.
На моей модели сяоми стоит постоянно 3 учетки. Без заморочек с входами и выходами. Правда две совсем практически не использую с конца июня, а еще одну 2 месяца. Но все работает. И да - первый раз надо совершить вход по смс - а дальше уже - по двум по отпечатку, еще в одном по пинкоду.
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Flamingo
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Додано: Вів 25 гру, 2018 11:22
Flamingo написав:
стоит постоянно 3 учетки
чем клонировали?
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clientage
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Додано: Вів 25 гру, 2018 11:34
clientage написав: Flamingo написав:
стоит постоянно 3 учетки
чем клонировали?
в Xiaomi есть встроенный клонер.
Dual Apps
Там правда вроде только 2 инстанса можно максимум.
Чем третий организован должен ответить Flamingo
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curiousobro
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Додано: Вів 25 гру, 2018 11:39
curiousobro написав:
в Xiaomi есть встроенный клонер
у меня в Хуавее тож есть, но чет не фурычит
и Моня, кажисть, стал бороться с клонами
Простой перелогин тож вполне нормально работает, когда доступны СМСки с др. телепона (КС помагает
) и есть подтверждение с мыла при первичном логине
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 25 гру, 2018 13:56
curiousobro написав: clientage написав: Flamingo написав:
стоит постоянно 3 учетки
чем клонировали?
в Xiaomi есть встроенный клонер.
Dual Apps
Там правда вроде только 2 инстанса можно максимум.
Чем третий организован должен ответить Flamingo
Все верно. 2 именно так и сделано (основной + клон). Не знаю как оно в хуавее, но в сяоме оно все отлично фурычит. А третий акк стоит во "втором пространстве". Мыла по всем трем подтверждены при регистрации.
Востаннє редагувалось Flamingo
в Вів 25 гру, 2018 13:58, всього редагувалось 1 раз.
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Flamingo
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Додано: Вів 25 гру, 2018 13:58
Flamingo написав: curiousobro написав: clientage написав:
чем клонировали?
в Xiaomi есть встроенный клонер.
Dual Apps
Там правда вроде только 2 инстанса можно максимум.
Чем третий организован должен ответить Flamingo
Все верно. 2 именно так и сделано (основной + клон). Все фурычит. А третий стоит во "втором пространстве". Мыла по всем трем подтверждены при регистрации.
Это бета-версия или основная?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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