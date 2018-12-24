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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1135113611371138>
Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 10:45

  pepe написав:
  candidat написав:Т.е. нет необходимости в двух смартфонах и приложениях. Это ж внутри семьи, поэтому нет необходимости что-то скрывать.
А с Монобанком так получится?

Не получится. Учетка привязана к номеру. Контроль, ИМХО, даже по модели.

А тааак! :wink: :wink:
Жмете в своем экке Ещё/Выход и входите повторно, указывая др. номер телепона. На тот телепон прийдет СМСка
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 11:16

  pepe написав:
  candidat написав:Т.е. нет необходимости в двух смартфонах и приложениях. Это ж внутри семьи, поэтому нет необходимости что-то скрывать.
А с Монобанком так получится?

Не получится. Учетка привязана к номеру. Контроль, ИМХО, даже по модели.

На моей модели сяоми стоит постоянно 3 учетки. Без заморочек с входами и выходами. Правда две совсем практически не использую с конца июня, а еще одну 2 месяца. Но все работает. И да - первый раз надо совершить вход по смс - а дальше уже - по двум по отпечатку, еще в одном по пинкоду.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 11:22

Re: Monobank

  Flamingo написав:стоит постоянно 3 учетки

чем клонировали?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 11:34

  clientage написав:
  Flamingo написав:стоит постоянно 3 учетки

чем клонировали?

в Xiaomi есть встроенный клонер.
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Там правда вроде только 2 инстанса можно максимум.
Чем третий организован должен ответить Flamingo
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 11:39

Re: Monobank

  curiousobro написав:в Xiaomi есть встроенный клонер

у меня в Хуавее тож есть, но чет не фурычит
и Моня, кажисть, стал бороться с клонами :(
Простой перелогин тож вполне нормально работает, когда доступны СМСки с др. телепона (КС помагает :)) и есть подтверждение с мыла при первичном логине
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 13:56

  curiousobro написав:
  clientage написав:
  Flamingo написав:стоит постоянно 3 учетки

чем клонировали?

в Xiaomi есть встроенный клонер.
Dual Apps
Там правда вроде только 2 инстанса можно максимум.
Чем третий организован должен ответить Flamingo

Все верно. 2 именно так и сделано (основной + клон). Не знаю как оно в хуавее, но в сяоме оно все отлично фурычит. А третий акк стоит во "втором пространстве". Мыла по всем трем подтверждены при регистрации.
Востаннє редагувалось Flamingo в Вів 25 гру, 2018 13:58, всього редагувалось 1 раз.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 13:58

  Flamingo написав:
  curiousobro написав:
  clientage написав:чем клонировали?

в Xiaomi есть встроенный клонер.
Dual Apps
Там правда вроде только 2 инстанса можно максимум.
Чем третий организован должен ответить Flamingo

Все верно. 2 именно так и сделано (основной + клон). Все фурычит. А третий стоит во "втором пространстве". Мыла по всем трем подтверждены при регистрации.

Это бета-версия или основная?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 14:08

Re: Monobank

  clientage написав:Это бета-версия или основная?
бета
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 17:48

  clientage написав:
  ishvara написав:В реквизитах, что Моня указал, есть 2924 и номер договора, 2630 не фигурирует. Значит, по идее должно прокатить.

А таки должно :wink:

А вот и нет. На последней странице оформления депозита выдало реквизиты для пополнения, и они выглядят так: ЕГРПОУ банка(!), счет 2924...(видимо транзитник), название банка(!), МФО банка. Назначение платежа: Переказ коштів на депозит згідно з дог. VM151... від 25.12.2018, ФИО, ИНН.
Востаннє редагувалось ishvara в Вів 25 гру, 2018 18:02, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 17:54

  ishvara написав:
  clientage написав:
  ishvara написав:В реквизитах, что Моня указал, есть 2924 и номер договора, 2630 не фигурирует. Значит, по идее должно прокатить.

А таки должно :wink:

А вот и нет. На последней странице оформления депозита выдало реквизиты для пополнения, и они выглядят так: ЕГРПОУ банка(!), счет 2924...(видимо транзитник), название банка(!), МФО банка. Назначение платежа: Переказ коштів на депозит згідно з дог. VM151... від 25.12.2018, ФИО, ИНН.

Ну так здорово ж!
Бегемот не умеет отправлять гроши на прямой депо-счет 2630ххх
А на транзитник то отправит!
А Моня корректно указал транзитные реки для такого зачисления. Усьо чотко
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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