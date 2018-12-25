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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 25 гру, 2018 18:02
clientage Ага ) Потерзал поддержку, говорят усе будет Ок. Завтра проверим )
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ishvara
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Додано: Вів 25 гру, 2018 20:56
Vorlon написав: emeta написав:
Хочу пополнить свою карту средставми с Видсоточки "Глобуса".
Подскажите гасить кредитный лимит можно в понедельник 31 или лучше в будние дни?
Рекомендую 31-го в 23:59.
А если у них часы спешат)
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mihasik
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Додано: Вів 25 гру, 2018 21:22
Я обычно в последний день месяца около 21:00 гашу.
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WachtAmRhein
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Додано: Вів 25 гру, 2018 22:05
УБКІ на мило скинули історію, під ялинку подарунок безкоштовно. Так Універсал моніторить мене чітко щомісяця, як ніхто інший. Цікаво чи всіх так, чи тільки мене.
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Viz
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Додано: Вів 25 гру, 2018 22:18
Viz написав:
УБКІ на мило скинули історію, під ялинку подарунок безкоштовно. Так Універсал моніторить мене чітко щомісяця, як ніхто інший. Цікаво чи всіх так, чи тільки мене.
Усіх
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Flamingo
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Додано: Вів 25 гру, 2018 22:23
Flamingo написав: Viz написав:
УБКІ на мило скинули історію, під ялинку подарунок безкоштовно. Так Універсал моніторить мене чітко щомісяця, як ніхто інший. Цікаво чи всіх так, чи тільки мене.
Усіх
Что за дичь? Меня и всех моих родственников не мониторят.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: Вів 25 гру, 2018 22:29
Ясненько, дехто на серйозному контролі.
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Viz
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Додано: Вів 25 гру, 2018 22:37
Як штик, кожного 01 числа місяця [1]-Мониторинг клиента организации
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Viz
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Додано: Вів 25 гру, 2018 22:46
Фантом написав:
Меня и всех моих родственников не мониторят.
Откуда такая уверенность? Вы платите за подписку на УБКИ?
Я плачу и подтверждаю. Причём в мобильной версии этих запросов не видно...
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Vorlon
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