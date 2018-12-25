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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1136113711381139>
Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 18:02

clientage Ага ) Потерзал поддержку, говорят усе будет Ок. Завтра проверим )
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 20:56

  Vorlon написав:
  emeta написав:Хочу пополнить свою карту средставми с Видсоточки "Глобуса".
Подскажите гасить кредитный лимит можно в понедельник 31 или лучше в будние дни?

Рекомендую 31-го в 23:59.

А если у них часы спешат)
mihasik
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Повідомлень: 514
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 21:22

Я обычно в последний день месяца около 21:00 гашу.
WachtAmRhein
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 22:05

УБКІ на мило скинули історію, під ялинку подарунок безкоштовно. Так Універсал моніторить мене чітко щомісяця, як ніхто інший. Цікаво чи всіх так, чи тільки мене.
Viz
 
Повідомлень: 851
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 22:17

  Viz написав:УБКІ на мило скинули історію, під ялинку подарунок безкоштовно. Так Універсал моніторить мене чітко щомісяця, як ніхто інший. Цікаво чи всіх так, чи тільки мене.

всех :mrgreen:
ROLF
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Повідомлень: 598
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 22:18

  Viz написав:УБКІ на мило скинули історію, під ялинку подарунок безкоштовно. Так Універсал моніторить мене чітко щомісяця, як ніхто інший. Цікаво чи всіх так, чи тільки мене.
Усіх
Flamingo
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Повідомлень: 1211
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 22:23

  Flamingo написав:
  Viz написав:УБКІ на мило скинули історію, під ялинку подарунок безкоштовно. Так Універсал моніторить мене чітко щомісяця, як ніхто інший. Цікаво чи всіх так, чи тільки мене.
Усіх

Что за дичь? Меня и всех моих родственников не мониторят.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлень: 1477
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1
Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 22:29

Ясненько, дехто на серйозному контролі.
Viz
 
Повідомлень: 851
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 22:37

Як штик, кожного 01 числа місяця [1]-Мониторинг клиента организации
Viz
 
Повідомлень: 851
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 22:46

  Фантом написав:Меня и всех моих родственников не мониторят.

Откуда такая уверенность? Вы платите за подписку на УБКИ?

Я плачу и подтверждаю. Причём в мобильной версии этих запросов не видно...
Vorlon
 
Повідомлень: 6252
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