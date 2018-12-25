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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1136113711381139
Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 22:59

  Vorlon написав:
  Фантом написав:Меня и всех моих родственников не мониторят.

Откуда такая уверенность? Вы платите за подписку на УБКИ?

Я плачу и подтверждаю. Причём в мобильной версии этих запросов не видно...

Ну прям за подписку родственников не плачу. Но если акция какая, типа д.р. за 25 грн на человека, никогда не отказываюсь.
А за свою... Да, могу ответить - плачу.

П.С. Честно говоря не мобильной версией не пользовался, ткните пруфом - проверю. :?
Востаннє редагувалось Фантом в Вів 25 гру, 2018 23:18, всього редагувалось 3 разів.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 23:04

  Viz написав:Як штик, кожного 01 числа місяця [1]-Мониторинг клиента организации

тоже
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 23:17

  Мизантрóп написав:
  Viz написав:Як штик, кожного 01 числа місяця [1]-Мониторинг клиента организации

тоже

Тоже самое !
ALEX66
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 23:21

Re: Monobank

Неделю назад перешёл на дебетный вариант работы карты.
Кешбек сразу увеличился с 1% до 2% .
ALEX66
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 23:26

  ALEX66 написав:Неделю назад перешёл на дебетный вариант работы карты.
Кешбек сразу увеличился с 1% до 2% .


а зачем такие телодвижения, можно и поворожить с А-банком и кешбек на кредитные хороший, а вот моню месяц уже на полке пылю.
melkh
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 23:32

  melkh написав:
  ALEX66 написав:Неделю назад перешёл на дебетный вариант работы карты.
Кешбек сразу увеличился с 1% до 2% .


а зачем такие телодвижения, можно и поворожить с А-банком и кешбек на кредитные хороший, а вот моню месяц уже на полке пылю.

Меня устраивает такой вариант , тем более что на остаток собственных средств начисление 10% годовых .
ALEX66
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