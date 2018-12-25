Ну прям за подписку родственников не плачу. Но если акция какая, типа д.р. за 25 грн на человека, никогда не отказываюсь.
А за свою... Да, могу ответить - плачу.
П.С. Честно говоря не мобильной версией не пользовался, ткните пруфом - проверю.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 25 гру, 2018 22:59
Ну прям за подписку родственников не плачу. Но если акция какая, типа д.р. за 25 грн на человека, никогда не отказываюсь.
А за свою... Да, могу ответить - плачу.
П.С. Честно говоря не мобильной версией не пользовался, ткните пруфом - проверю.
Востаннє редагувалось Фантом в Вів 25 гру, 2018 23:18, всього редагувалось 3 разів.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Вів 25 гру, 2018 23:04
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Вів 25 гру, 2018 23:17
Додано: Вів 25 гру, 2018 23:21
Re: Monobank
Неделю назад перешёл на дебетный вариант работы карты.
Кешбек сразу увеличился с 1% до 2% .
Додано: Вів 25 гру, 2018 23:26
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