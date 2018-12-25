Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 25 гру, 2018 22:59
Vorlon написав: Фантом написав:
Меня и всех моих родственников не мониторят.
Откуда такая уверенность? Вы платите за подписку на УБКИ?
Я плачу и подтверждаю. Причём в мобильной версии этих запросов не видно...
Ну прям за подписку родственников не плачу. Но если акция какая, типа д.р. за 25 грн на человека, никогда не отказываюсь.
А за свою... Да, могу ответить - плачу.
П.С. Честно говоря не мобильной версией не пользовался, ткните пруфом - проверю.
Востаннє редагувалось
Фантом
в Вів 25 гру, 2018 23:18, всього редагувалось 3 разів.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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1
Додано: Вів 25 гру, 2018 23:04
Viz написав:
Як штик, кожного 01 числа місяця [1]-Мониторинг клиента организации
тоже
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Додано: Вів 25 гру, 2018 23:17
Мизантрóп написав: Viz написав:
Як штик, кожного 01 числа місяця [1]-Мониторинг клиента организации
тоже
Тоже самое !
ALEX66
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Додано: Вів 25 гру, 2018 23:21
Неделю назад перешёл на дебетный вариант работы карты.
Кешбек сразу увеличился с 1% до 2% .
ALEX66
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Додано: Вів 25 гру, 2018 23:26
ALEX66 написав:
Неделю назад перешёл на дебетный вариант работы карты.
Кешбек сразу увеличился с 1% до 2% .
а зачем такие телодвижения, можно и поворожить с А-банком и кешбек на кредитные хороший, а вот моню месяц уже на полке пылю.
melkh
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Додано: Вів 25 гру, 2018 23:32
melkh написав: ALEX66 написав:
Неделю назад перешёл на дебетный вариант работы карты.
Кешбек сразу увеличился с 1% до 2% .
а зачем такие телодвижения, можно и поворожить с А-банком и кешбек на кредитные хороший, а вот моню месяц уже на полке пылю.
Меня устраивает такой вариант , тем более что на остаток собственных средств начисление 10% годовых .
ALEX66
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Додано: Вів 25 гру, 2018 23:33
Фантом написав:
Честно говоря не мобильной версией не пользовался, ткните пруфом - проверю.
Проверяйте:
https://www.ubki.ua/ru/start/
Vorlon
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Додано: Вів 25 гру, 2018 23:42
melkh написав: ALEX66 написав:
Неделю назад перешёл на дебетный вариант работы карты.
Кешбек сразу увеличился с 1% до 2% .
а зачем такие телодвижения, можно и поворожить с А-банком и кешбек на кредитные хороший, а вот моню месяц уже на полке пылю.
Хотів би я помилятись, але Абанк фактично зкопіював Моно по умовах кредитки. Взяв за основу копіювання "лідера" і, враховуючи останні грандіозні зміни в Моно, як би не відбулось змін в Абанку.
Viz
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Додано: Сер 26 гру, 2018 00:18
ви не помиляєтесь, воно так і є, я вже всі активи повиводив з бразерсів, а тут моня таку каку положив, знов завів 25 к. і кешбек підвищений. На відповідь пана, який писав трішки раніше: залишок в 10%, то тут теж попровима ситуація, є і дружина і діти віком 18 років, хто вам забороняє відкрити на них.
melkh
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