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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 26 гру, 2018 09:25
Фантом написав:
...Меня и всех моих родственников не мониторят.
Эти запросы отображаются в кредитной истории (в самом внизу). При чём через подключенные уведомления про эти запросы ничего не сообщают.
Ещё был момент, когда делал заказ кредитной истории через разные каналы и в одних в реестре запросов была информация, а в других нет. Или то у них сбой был — не могу сказать.
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MASolomko
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Додано: Сер 26 гру, 2018 09:38
Viz написав:
УБКІ на мило скинули історію, під ялинку подарунок безкоштовно. Так Універсал моніторить мене чітко щомісяця, як ніхто інший. Цікаво чи всіх так, чи тільки мене.
и как получить такой подарок не виданной щедрости?
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mephala
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Додано: Сер 26 гру, 2018 09:41
MASolomko написав: Фантом написав:
...Меня и всех моих родственников не мониторят.
Эти запросы отображаются в кредитной истории (в самом внизу). При чём через подключенные уведомления про эти запросы ничего не сообщают.
Ещё был момент, когда делал заказ кредитной истории через разные каналы и в одних в реестре запросов была информация, а в других нет. Или то у них сбой был — не могу сказать.
Здесь?
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: Сер 26 гру, 2018 09:46
Фантом, да.
У тебя там вообще чисто. Если есть карта моно, то хотя бы бы один запрос при оформлении карты должен быть. Ты попал на глюк, про который я писал.
Черед что заказывал кредитную историю?
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MASolomko
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Додано: Сер 26 гру, 2018 09:54
MASolomko написав:
Фантом, да.
У тебя там вообще чисто. Если есть карта моно, то хотя бы бы один запрос при оформлении карты должен быть. Ты попал на глюк, про который я писал.
Черед что заказывал кредитную историю?
Через сайт УБКИ.
Только что глянул предыдущие запросы. На 01.10.18 у меня этой строки вобще не было.
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Фантом
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Додано: Сер 26 гру, 2018 10:03
Фантом, а если на сайте УБКИ зайти в журнал и затем посмотреть свою кредитную историю, которую заказал в последний раз, снова — тоже пусто?
Только заказал с телефона через сайт УБКИ в Google Chrome и нормуль — всё есть.
4 запроса за год, 4 за квартал и 1 за этот месяц.
В этом месяце, кроме мони никто в историю не смотрел.
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MASolomko
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