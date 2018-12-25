Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 26 гру, 2018 09:25
Фантом написав:
...Меня и всех моих родственников не мониторят.
Эти запросы отображаются в кредитной истории (в самом внизу). При чём через подключенные уведомления про эти запросы ничего не сообщают.
Ещё был момент, когда делал заказ кредитной истории через разные каналы и в одних в реестре запросов была информация, а в других нет. Или то у них сбой был — не могу сказать.
MASolomko
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Додано: Сер 26 гру, 2018 09:38
Viz написав:
УБКІ на мило скинули історію, під ялинку подарунок безкоштовно. Так Універсал моніторить мене чітко щомісяця, як ніхто інший. Цікаво чи всіх так, чи тільки мене.
и как получить такой подарок не виданной щедрости?
mephala
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Додано: Сер 26 гру, 2018 09:41
MASolomko написав: Фантом написав:
...Меня и всех моих родственников не мониторят.
Эти запросы отображаются в кредитной истории (в самом внизу). При чём через подключенные уведомления про эти запросы ничего не сообщают.
Ещё был момент, когда делал заказ кредитной истории через разные каналы и в одних в реестре запросов была информация, а в других нет. Или то у них сбой был — не могу сказать.
Здесь?
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Додано: Сер 26 гру, 2018 09:46
Фантом, да.
У тебя там вообще чисто. Если есть карта моно, то хотя бы бы один запрос при оформлении карты должен быть. Ты попал на глюк, про который я писал. Черед что заказывал кредитную историю?
MASolomko
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Додано: Сер 26 гру, 2018 09:54
MASolomko написав:
Фантом, да.
У тебя там вообще чисто. Если есть карта моно, то хотя бы бы один запрос при оформлении карты должен быть. Ты попал на глюк, про который я писал.
Черед что заказывал кредитную историю?
Через сайт УБКИ.
Только что глянул предыдущие запросы. На 01.10.18 у меня этой строки вобще не было.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Додано: Сер 26 гру, 2018 10:03
Фантом, а если на сайте УБКИ зайти в журнал и затем посмотреть свою кредитную историю, которую заказал в последний раз, снова — тоже пусто?
Только заказал с телефона через сайт УБКИ в Google Chrome и нормуль — всё есть. 4 запроса за год, 4 за квартал и 1 за этот месяц. В этом месяце, кроме мони никто в историю не смотрел.
MASolomko
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Додано: Сер 26 гру, 2018 11:22
Підкажіть, будь-ласка:
в тарифах передбачено комісію 0,5% при переказі коштів за реквізитами при перевищенні 10 тис грн за один платіж або при перевищенні 20 тис грн на місяць
на рахунок юридичної особи
(п. 1.17
тарифів
).
В той же час, при переказі
на рахунок єдиних реквізитів будь-якого українського банку або на рахунок фізичної особи
ніяких обмежень немає (п 1.18
тарифів
).
Це, що, означає, що на свої рахунки в інших банках при переказі за реквізитами ніяких обмежень і комісій взагалі немає (за власні кошти)? Включаючи на транзитний рахунок з подальшим поповненням свого карткового?
Bobb
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Додано: Сер 26 гру, 2018 12:08
С Глобуса на Моню прямиком можно кидать, без комиссии?
ishvara
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