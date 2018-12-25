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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1138113911401141
Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 14:17

Re: Monobank

  Bobb написав:Це, що, означає, що на свої рахунки в інших банках при переказі за реквізитами ніяких обмежень і комісій взагалі немає (за власні кошти)? Включаючи на транзитний рахунок з подальшим поповненням свого карткового?

Сам же і відповім:
на рахунки 2620 / 2625 / 2924 - за рахунок власних коштів без комісії.
Bobb
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 14:28

  Bobb написав:
  Bobb написав:Це, що, означає, що на свої рахунки в інших банках при переказі за реквізитами ніяких обмежень і комісій взагалі немає (за власні кошти)? Включаючи на транзитний рахунок з подальшим поповненням свого карткового?

Сам же і відповім:
на рахунки 2620 / 2625 / 2924 - за рахунок власних коштів без комісії.

Без обмеження суми?
slasva
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 14:50

Re: Monobank

  slasva написав:Без обмеження суми?

підтримка каже, що в межах 1,5 млн - без.
Bobb
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 18:00

Re: Monobank

  Фантом написав:есть Универсал. Каждый первый рабочий день месяца. Засранцы.
тоже
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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  #<1 ... 1138113911401141
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