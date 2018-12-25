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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 26 гру, 2018 14:17
Bobb написав:
Це, що, означає, що на свої рахунки в інших банках при переказі за реквізитами ніяких обмежень і комісій взагалі немає (за власні кошти)? Включаючи на транзитний рахунок з подальшим поповненням свого карткового?
Сам же і відповім:
на рахунки 2620 / 2625 / 2924 - за рахунок власних коштів без комісії.
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Bobb
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Додано: Сер 26 гру, 2018 14:28
Bobb написав: Bobb написав:
Це, що, означає, що на свої рахунки в інших банках при переказі за реквізитами ніяких обмежень і комісій взагалі немає (за власні кошти)? Включаючи на транзитний рахунок з подальшим поповненням свого карткового?
Сам же і відповім:
на рахунки 2620 / 2625 / 2924 - за рахунок власних коштів без комісії.
Без обмеження суми?
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slasva
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Додано: Сер 26 гру, 2018 14:50
slasva написав:
Без обмеження суми?
підтримка каже, що в межах 1,5 млн - без.
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Bobb
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Додано: Сер 26 гру, 2018 18:00
Фантом написав:
есть Универсал. Каждый первый рабочий день месяца. Засранцы.
тоже
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Мизантрóп
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Додано: Сер 26 гру, 2018 20:00
Мизантрóп написав: Фантом написав:
есть Универсал. Каждый первый рабочий день месяца. Засранцы.
тоже
Кто-то знает, эти запросы на кредитный рейтинг влияют? Смотрю с февраля уже на 8 пунктов упал.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: Сер 26 гру, 2018 20:26
Можно ли пополнить карту через веб-страницу из "Пополнение по ссылке" с карты в отличной от гривны валюте ?
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inflew
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Додано: Сер 26 гру, 2018 20:50
inflew написав:Можно ли пополнить карту через веб-страницу из "Пополнение по ссылке" с карты в отличной от гривны валюте ?
Звичайно. Хоч із картки закордонного євробанку.)) Різниці немає чи в самому додатку чи по посиланню.
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stryzhko
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Додано: Сер 26 гру, 2018 20:58
Фантом написав: Мизантрóп написав: Фантом написав:
есть Универсал. Каждый первый рабочий день месяца. Засранцы.
тоже
Кто-то знает, эти запросы на кредитный рейтинг влияют? Смотрю с февраля уже на 8 пунктов упал.
не засекал по пунктно,но примат,гадюка не льет безработному олигарху.Не перестаю просить на нового хряка раз в месяц.До 25-го и после пробую пару лет понять корезоида...
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Мизантрóп
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