Сам же і відповім:
на рахунки 2620 / 2625 / 2924 - за рахунок власних коштів без комісії.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 26 гру, 2018 14:17
Re: Monobank
Сам же і відповім:
на рахунки 2620 / 2625 / 2924 - за рахунок власних коштів без комісії.
Додано: Сер 26 гру, 2018 14:28
Без обмеження суми?
Додано: Сер 26 гру, 2018 14:50
Re: Monobank
Додано: Сер 26 гру, 2018 18:00
Re: Monobank
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Сер 26 гру, 2018 20:00
Кто-то знает, эти запросы на кредитный рейтинг влияют? Смотрю с февраля уже на 8 пунктов упал.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Сер 26 гру, 2018 20:26
Можно ли пополнить карту через веб-страницу из "Пополнение по ссылке" с карты в отличной от гривны валюте ?
Додано: Сер 26 гру, 2018 20:50
Re: Monobank
Звичайно. Хоч із картки закордонного євробанку.)) Різниці немає чи в самому додатку чи по посиланню.
Додано: Сер 26 гру, 2018 20:58
не засекал по пунктно,но примат,гадюка не льет безработному олигарху.Не перестаю просить на нового хряка раз в месяц.До 25-го и после пробую пару лет понять корезоида...
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Сер 26 гру, 2018 22:23
Re: Monobank
В кредитном рейтинге по мне пишет:
"Часті звернення в банк і велика кількість запитів кредитної історії можуть викликати сумніви у кредиторів і бути причиною відмови в кредиті."
В рамках одного часа/дня/недели/месяца, возможно, и влияет. Но вот на квартал/год без понятия.
Мои подсчёты и с подсчётами системы не сходятся.
У меня 5 запросов на кредитный лимит и 4 мониторинга. А рисует месяц 1 запрос (от мони), 4 за квартал (1 от Таси, 1 от мони для поднятия кредлима и ежемесячные от них мониторы) и 4 за год.
|