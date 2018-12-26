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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1138113911401141
Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 14:17

Re: Monobank

  Bobb написав:Це, що, означає, що на свої рахунки в інших банках при переказі за реквізитами ніяких обмежень і комісій взагалі немає (за власні кошти)? Включаючи на транзитний рахунок з подальшим поповненням свого карткового?

Сам же і відповім:
на рахунки 2620 / 2625 / 2924 - за рахунок власних коштів без комісії.
Bobb
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 14:28

  Bobb написав:
  Bobb написав:Це, що, означає, що на свої рахунки в інших банках при переказі за реквізитами ніяких обмежень і комісій взагалі немає (за власні кошти)? Включаючи на транзитний рахунок з подальшим поповненням свого карткового?

Сам же і відповім:
на рахунки 2620 / 2625 / 2924 - за рахунок власних коштів без комісії.

Без обмеження суми?
slasva
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 14:50

Re: Monobank

  slasva написав:Без обмеження суми?

підтримка каже, що в межах 1,5 млн - без.
Bobb
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 18:00

Re: Monobank

  Фантом написав:есть Универсал. Каждый первый рабочий день месяца. Засранцы.
тоже
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 20:00

  Мизантрóп написав:
  Фантом написав:есть Универсал. Каждый первый рабочий день месяца. Засранцы.
тоже

Кто-то знает, эти запросы на кредитный рейтинг влияют? Смотрю с февраля уже на 8 пунктов упал.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 20:26

Можно ли пополнить карту через веб-страницу из "Пополнение по ссылке" с карты в отличной от гривны валюте ?
inflew
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 20:50

Re: Monobank

inflew написав:Можно ли пополнить карту через веб-страницу из "Пополнение по ссылке" с карты в отличной от гривны валюте ?
Звичайно. Хоч із картки закордонного євробанку.)) Різниці немає чи в самому додатку чи по посиланню.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 20:58

  Фантом написав:
  Мизантрóп написав:
  Фантом написав:есть Универсал. Каждый первый рабочий день месяца. Засранцы.
тоже

Кто-то знает, эти запросы на кредитный рейтинг влияют? Смотрю с февраля уже на 8 пунктов упал.

не засекал по пунктно,но примат,гадюка не льет безработному олигарху.Не перестаю просить на нового хряка раз в месяц.До 25-го и после пробую пару лет понять корезоида...
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 22:23

Re: Monobank

  Фантом написав:Кто-то знает, эти запросы на кредитный рейтинг влияют?
В кредитном рейтинге по мне пишет:
"Часті звернення в банк і велика кількість запитів кредитної історії можуть викликати сумніви у кредиторів і бути причиною відмови в кредиті."

В рамках одного часа/дня/недели/месяца, возможно, и влияет. Но вот на квартал/год без понятия.
Мои подсчёты и с подсчётами системы не сходятся.

У меня 5 запросов на кредитный лимит и 4 мониторинга. А рисует месяц 1 запрос (от мони), 4 за квартал (1 от Таси, 1 от мони для поднятия кредлима и ежемесячные от них мониторы) и 4 за год.
MASolomko
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