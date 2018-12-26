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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1139114011411142
Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 01:52

Кто-то свинорылит :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:


АЭРОПОРТ "БОРИСПОЛЬ" ВВЕЛ ЭМБАРГО НА ПРИЕМ И ОБРАБОТКУ ПОЧТОВЫХ ОТПРАВЛЕНИЙ ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ

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Международный аэропорт "Борисполь" из-за сезонной загруженности ввел эмбарго на прием и обработку грузов и почты из-за границы
Ограничения будут действовать с 24 декабря 2018 года до 4 января 2019 года, передает "ДС" со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Такие меры приняты в связи с резким увеличением объемов грузов за последние две недели.

"Ситуация обусловлена недостаточными техническими и человеческими ресурсами для своевременной обработки грузов в зимний период. Аэропорт остановил прием импортных грузов для исправления ситуации и обеспечения мер по обработке имеющихся объемов импорта", - заявили в пресс-службе.

Отмечается, что экспортные и транзитные грузы будут обрабатываться и отправляться в обычном режиме.

Отмечается, что от решения руководства аэропорта пострадали почтовые операторы Украины, которые получают грузы через "Борисполь", сообщила изданию AIN.ua директор департамента международных операций "Укрпошти" Юлия Павленко.
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https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847
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