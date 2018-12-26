АЭРОПОРТ "БОРИСПОЛЬ" ВВЕЛ ЭМБАРГО НА ПРИЕМ И ОБРАБОТКУ ПОЧТОВЫХ ОТПРАВЛЕНИЙ ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ
Международный аэропорт "Борисполь" из-за сезонной загруженности ввел эмбарго на прием и обработку грузов и почты из-за границы
Ограничения будут действовать с 24 декабря 2018 года до 4 января 2019 года, передает "ДС" со ссылкой на пресс-службу аэропорта.
Такие меры приняты в связи с резким увеличением объемов грузов за последние две недели.
"Ситуация обусловлена недостаточными техническими и человеческими ресурсами для своевременной обработки грузов в зимний период. Аэропорт остановил прием импортных грузов для исправления ситуации и обеспечения мер по обработке имеющихся объемов импорта", - заявили в пресс-службе.
Отмечается, что экспортные и транзитные грузы будут обрабатываться и отправляться в обычном режиме.
Отмечается, что от решения руководства аэропорта пострадали почтовые операторы Украины, которые получают грузы через "Борисполь", сообщила изданию AIN.ua директор департамента международных операций "Укрпошти" Юлия Павленко.