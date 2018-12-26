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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1139114011411142
Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 01:52

Кто-то свинорылит :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:


АЭРОПОРТ "БОРИСПОЛЬ" ВВЕЛ ЭМБАРГО НА ПРИЕМ И ОБРАБОТКУ ПОЧТОВЫХ ОТПРАВЛЕНИЙ ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ

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Международный аэропорт "Борисполь" из-за сезонной загруженности ввел эмбарго на прием и обработку грузов и почты из-за границы
Ограничения будут действовать с 24 декабря 2018 года до 4 января 2019 года, передает "ДС" со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Такие меры приняты в связи с резким увеличением объемов грузов за последние две недели.

"Ситуация обусловлена недостаточными техническими и человеческими ресурсами для своевременной обработки грузов в зимний период. Аэропорт остановил прием импортных грузов для исправления ситуации и обеспечения мер по обработке имеющихся объемов импорта", - заявили в пресс-службе.

Отмечается, что экспортные и транзитные грузы будут обрабатываться и отправляться в обычном режиме.

Отмечается, что от решения руководства аэропорта пострадали почтовые операторы Украины, которые получают грузы через "Борисполь", сообщила изданию AIN.ua директор департамента международных операций "Укрпошти" Юлия Павленко.
Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии!
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 05:47

  Viz написав:mephala

Ви давно не перевіряли свою кредитну історію.

До новорічних свят даруємо вам можливість зробити це безкоштовно.

Тисніть кнопку просто зараз та забирайте свій

безкоштовний звіт!

Переглянути кредитну історію

Чарівних свят та щедрого на добрі справи року!


З повагою,
ТОВ «Українське бюро кредитних історій»
(044) 585 11 94
http://www.ubki.ua
_______________________

Мабуть, якщо давно (3 роки в моєму випадку) її не переглядати...
По картах Альфи, доречі, в інформації за кредитами - їх там нема. В реєстрі запитів Альфа присутня. По Михайлівському все зелено, почищено.

А кредитный рейтинг можно увидеть в этой новогодней щедрости от УБКИ?
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 06:10

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Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 06:10

Re: Monobank

  Фантом написав:А рейтинг за этот год, как менялся?
Изменялся в рамках месяца.
Влияют ли запросы мони сказать тяжело, там другие факторы влияли.
MASolomko
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  #<1 ... 1139114011411142
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