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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 27 гру, 2018 21:43
pavyak написав:
Мне все меньше нравится этот банк без отделений. Вчера закончился депозит. Но тут ведь как в Привате выплата на следующий день. Но и он подошел к концу , но депозит не отдается программой, хотя пролонгация снята. Позвонил на гарячку уточнить причину. Ответ банальный не отдают по тому что не выплатили проценты. А их не выплатили по тому что очередь большая. Вот такие они самые передовые.
Тётя Клава неуспевает клавиши нажимать ....ну и на матричном принтере мемориалки распечатывать по зачислению %
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Додано: Чет 27 гру, 2018 22:09
pavyak написав:
Ответ банальный не отдают по тому что не выплатили проценты.
ну так требуйте долива пифа -- хай начислят %% и за этот день
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Чет 27 гру, 2018 22:20
pavyak написав:
А их не выплатили по тому что очередь большая.
А черга велика тому, що гроші закінчились чи вони будуть розповідати, що саме у цей день закінчилося 500к депозитів і вони не встигають обробити такий потік? Якийсь тривожний дзвіночок. Тримайте нас у курсі.
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Додано: Чет 27 гру, 2018 22:22
Небойсь Горох на своём смарте не успевает всем все %% обрахувать
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