pavyak написав:Мне все меньше нравится этот банк без отделений. Вчера закончился депозит. Но тут ведь как в Привате выплата на следующий день. Но и он подошел к концу , но депозит не отдается программой, хотя пролонгация снята. Позвонил на гарячку уточнить причину. Ответ банальный не отдают по тому что не выплатили проценты. А их не выплатили по тому что очередь большая. Вот такие они самые передовые.
Тётя Клава неуспевает клавиши нажимать ....ну и на матричном принтере мемориалки распечатывать по зачислению %