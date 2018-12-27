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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 27 гру, 2018 21:43
pavyak написав:
Мне все меньше нравится этот банк без отделений. Вчера закончился депозит. Но тут ведь как в Привате выплата на следующий день. Но и он подошел к концу , но депозит не отдается программой, хотя пролонгация снята. Позвонил на гарячку уточнить причину. Ответ банальный не отдают по тому что не выплатили проценты. А их не выплатили по тому что очередь большая. Вот такие они самые передовые.
Тётя Клава неуспевает клавиши нажимать ....ну и на матричном принтере мемориалки распечатывать по зачислению %
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Додано: Чет 27 гру, 2018 22:09
pavyak написав:
Ответ банальный не отдают по тому что не выплатили проценты.
ну так требуйте долива пифа -- хай начислят %% и за этот день
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Чет 27 гру, 2018 22:20
pavyak написав:
А их не выплатили по тому что очередь большая.
А черга велика тому, що гроші закінчились чи вони будуть розповідати, що саме у цей день закінчилося 500к депозитів і вони не встигають обробити такий потік? Якийсь тривожний дзвіночок. Тримайте нас у курсі.
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Додано: Чет 27 гру, 2018 22:22
Небойсь Горох на своём смарте не успевает всем все %% обрахувать
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Чет 27 гру, 2018 23:16
SQL-запити писати за методичками з Прихвата.
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 01:41
сегодня вечером сделал перевод из привата на моно через приложение моно 2600грн. Мне написано что заборгованисть еще есть, а платеж перевелся. Т.е. платеж не засчитался еще, приват не перевел, как я понял. Такие всегда было??? вроде бы платежи моно мгновенно засчитывал??? (это у Аллы надо до 17 платить, вместо того чтобы до 25 как официально)
может бобик сдох?
UPD: только что заборгованисть уменьшилась! после того как это написал сюда.
Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии!
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 02:14
klug написав: pavyak написав:
А их не выплатили по тому что очередь большая.
А черга велика тому, що гроші закінчились чи вони будуть розповідати, що саме у цей день закінчилося 500к депозитів і вони не встигають обробити такий потік? Якийсь тривожний дзвіночок. Тримайте нас у курсі.
причина может быть еще в том что недооценили или переоценили баксег. Купили баксов по 28.5, а сейчас не хотят продавать по 27, так как убыток будет.
Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии!
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847
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