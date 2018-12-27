ishvara написав:Напомните, плиз, как без комиссий пополнить Моно-карту? Вроде Айбокс, в кассе ТАСа, с Альфы через приложение. Все верно?
Монодайрект ще можна.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
ishvara написав:Напомните, плиз, как без комиссий пополнить Моно-карту? Вроде Айбокс, в кассе ТАСа, с Альфы через приложение. Все верно?
На сумму от 1000 грн. и выше можно пополнять и через зеленую тумбу. Комис в 0,5% моня возвращает тут же кэшбеком (с учетом налогов) - поэтому выходит по итогу так же как и без комиса. До 1000 грн. не выгодно, потому как в этом случае приват берет не %ный, а фиксированный комис 5 грн., что больше чем 0,5% чистыми, которые возвращает Моня.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
ishvara написав:Напомните, плиз, как без комиссий пополнить Моно-карту? Вроде Айбокс, в кассе ТАСа, с Альфы через приложение. Все верно?
На сумму от 1000 грн. и выше можно пополнять и через зеленую тумбу. Комис в 0,5% моня возвращает тут же кэшбеком (с учетом налогов) - поэтому выходит по итогу так же как и без комиса. До 1000 грн. не выгодно, потому как в этом случае приват берет не %ный, а фиксированный комис 5 грн., что больше чем 0,5% чистыми, которые возвращает Моня.
Зеленая тумба - это Приват? ) Подскажите еще, а при пополнении уже открытого депозита СЭПом тоже есть кэшбек 0,6% или это только при открытии?