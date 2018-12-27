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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1141114211431144
Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 10:37

Напомните, плиз, как без комиссий пополнить Моно-карту? Вроде Айбокс, в кассе ТАСа, с Альфы через приложение. Все верно?
ishvara
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 10:42

  ishvara написав:Напомните, плиз, как без комиссий пополнить Моно-карту? Вроде Айбокс, в кассе ТАСа, с Альфы через приложение. Все верно?

Монодайрект ще можна.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 10:46

  Квесторе_поверніться написав:Монодайрект ще можна.

Это шо за сервис? Поиск гугл не находит.
lel
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 10:49

  ishvara написав:Напомните, плиз, как без комиссий пополнить Моно-карту? Вроде Айбокс, в кассе ТАСа, с Альфы через приложение. Все верно?

На сумму от 1000 грн. и выше можно пополнять и через зеленую тумбу. Комис в 0,5% моня возвращает тут же кэшбеком (с учетом налогов) - поэтому выходит по итогу так же как и без комиса. До 1000 грн. не выгодно, потому как в этом случае приват берет не %ный, а фиксированный комис 5 грн., что больше чем 0,5% чистыми, которые возвращает Моня.
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 10:55

  lel написав:
  Квесторе_поверніться написав:Монодайрект ще можна.

Это шо за сервис? Поиск гугл не находит.

https://send.monobank.com.ua/*********
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 10:58

  Flamingo написав:
  ishvara написав:Напомните, плиз, как без комиссий пополнить Моно-карту? Вроде Айбокс, в кассе ТАСа, с Альфы через приложение. Все верно?

На сумму от 1000 грн. и выше можно пополнять и через зеленую тумбу. Комис в 0,5% моня возвращает тут же кэшбеком (с учетом налогов) - поэтому выходит по итогу так же как и без комиса. До 1000 грн. не выгодно, потому как в этом случае приват берет не %ный, а фиксированный комис 5 грн., что больше чем 0,5% чистыми, которые возвращает Моня.

Зеленая тумба - это Приват? )
Подскажите еще, а при пополнении уже открытого депозита СЭПом тоже есть кэшбек 0,6% или это только при открытии?
ishvara
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 11:04

  Квесторе_поверніться написав:
  ishvara написав:Напомните, плиз, как без комиссий пополнить Моно-карту? Вроде Айбокс, в кассе ТАСа, с Альфы через приложение. Все верно?

Монодайрект ще можна.

Ещё терминалы ТАС. И ещё вроде касса Абанка (это не проверял)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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