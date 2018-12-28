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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1143114411451146>
Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 15:10

  rosstikf написав:На днях выходит новая версия monobank «Матроскин». В ней будет много интересных новинок, о которых я еще напишу, а пока расскажу об одной.

Мы запускаем переводы между валютными картами — из долларов в евро и наоборот. Без комиссий, с прямым курсом без участия гривны. Это может быть полезным, например, если у вас сбережения в долларах, вы собираетесь в Европу и хотите поменять евро заранее по известному курсу.

Главным вдохновителем этой фичи у нас в команде выступил Олег Гороховский — неудивительно, учитывая его дилерское прошлое :)

Кстати, напомню, что виртуальные валютные карты можно открыть в пару нажатий бесплатно.

А вообще, конечно, все ждут, когда закон позволит банкам переводы с гривневых карт на валютные (aka покупка валют). Как только закон позволит — сразу запустим. У нас для этого уже все готово.

Dubilet
https://t.me/dmytro_dubilet

И как это может быть полезным, если карты чисто виртуальные? :mrgreen:
Универсал давным давно, без всякого моно, меняет баксы на евро по кросс-курсу
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 15:21

  Stringer написав:
  rosstikf написав: Это может быть полезным, например, если у вас сбережения в долларах, вы собираетесь в Европу и хотите поменять евро заранее по известному курсу.

И как это может быть полезным, если карты чисто виртуальные? :mrgreen:
Универсал давным давно, без всякого моно, меняет баксы на евро по кросс-курсу

За 150грн виртуальная превращается в реальную
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 15:23

  vollena71 написав:
  Stringer написав:
  rosstikf написав: Это может быть полезным, например, если у вас сбережения в долларах, вы собираетесь в Европу и хотите поменять евро заранее по известному курсу.

И как это может быть полезным, если карты чисто виртуальные? :mrgreen:
Универсал давным давно, без всякого моно, меняет баксы на евро по кросс-курсу

За 150грн виртуальная превращается в реальную

Виртуальную можно в Google Pay привязать и пользоваться.
ramaz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 16:19

Re: Monobank

  rosstikf написав:Мы запускаем переводы между валютными картами — из долларов в евро и наоборот. Без комиссий, с прямым курсом без участия гривны

лучше бы спреды в копейку оставили, баксами/евро я все равно буду рассчитываться теми картами, чьи банки в моем городе есть
Starter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 19:43

  Starter написав:
  rosstikf написав:Мы запускаем переводы между валютными картами — из долларов в евро и наоборот. Без комиссий, с прямым курсом без участия гривны

... баксами/евро я все равно буду рассчитываться теми картами, чьи банки в моем городе есть

... и главное - по которым есть кэшбек
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 19:55

  Stringer написав:
  rosstikf написав:На днях выходит новая версия monobank «Матроскин». В ней будет много интересных новинок, о которых я еще напишу, а пока расскажу об одной.

Мы запускаем переводы между валютными картами — из долларов в евро и наоборот. Без комиссий, с прямым курсом без участия гривны. Это может быть полезным, например, если у вас сбережения в долларах, вы собираетесь в Европу и хотите поменять евро заранее по известному курсу.

Главным вдохновителем этой фичи у нас в команде выступил Олег Гороховский — неудивительно, учитывая его дилерское прошлое :)

Кстати, напомню, что виртуальные валютные карты можно открыть в пару нажатий бесплатно.

А вообще, конечно, все ждут, когда закон позволит банкам переводы с гривневых карт на валютные (aka покупка валют). Как только закон позволит — сразу запустим. У нас для этого уже все готово.

Dubilet
https://t.me/dmytro_dubilet

И как это может быть полезным, если карты чисто виртуальные? :mrgreen:
Универсал давным давно, без всякого моно, меняет баксы на евро по кросс-курсу


Это только между валютными картами Монобанка или с валютной карты другого банка тоже можно провести операцию?
Kevin
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 01:46

Re: Monobank

А кстати когда последний срок кредит закрыть в декабре?

В сообщении написано 31 декабря заканчивается льготный период, пополните карту в срок ДО 31 декабря. Я чет всегда думал что в срок до 1 января надо пополнить
Starter
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 07:45

Re: Monobank

Результати стрес-тестування банків і AQR
Universal Bank Monobank потрібна докапіталізація на ₴470 млн до 1 квітня 2019 З врахуванням здійснених заходів - нуль
casper12
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 09:26

  casper12 написав:
Результати стрес-тестування банків і AQR
Universal Bank Monobank потрібна докапіталізація на ₴470 млн до 1 квітня 2019 З врахуванням здійснених заходів - нуль

Тобто вони всі питання порішали стосовно кредитного ризику.
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lov2108
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 09:49

  vollena71 написав:
  Stringer написав:
  rosstikf написав: Это может быть полезным, например, если у вас сбережения в долларах, вы собираетесь в Европу и хотите поменять евро заранее по известному курсу.

И как это может быть полезным, если карты чисто виртуальные? :mrgreen:
Универсал давным давно, без всякого моно, меняет баксы на евро по кросс-курсу

За 150грн виртуальная превращается в реальную

все это хорошо, но как пощупать реальные купюры если в городе нет универсала?
mephala
 
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