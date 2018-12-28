rosstikf написав:

На днях выходит новая версия monobank «Матроскин». В ней будет много интересных новинок, о которых я еще напишу, а пока расскажу об одной.Мы запускаем переводы между валютными картами — из долларов в евро и наоборот. Без комиссий, с прямым курсом без участия гривны.Главным вдохновителем этой фичи у нас в команде выступил Олег Гороховский — неудивительно, учитывая его дилерское прошлоеКстати, напомню, что виртуальные валютные карты можно открыть в пару нажатий бесплатно.А вообще, конечно, все ждут, когда закон позволит банкам переводы с гривневых карт на валютные (aka покупка валют). Как только закон позволит — сразу запустим. У нас для этого уже все готово.Dubilet