RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1143114411451146
Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 09:54

  Starter написав:А кстати когда последний срок кредит закрыть в декабре?

В сообщении написано 31 декабря заканчивается льготный период, пополните карту в срок ДО 31 декабря. Я чет всегда думал что в срок до 1 января надо пополнить

23:55 31/12/2018 пИсано в правилах
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2113
З нами з: 03.12.14
Подякував: 212 раз.
Подякували: 256 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 00:25

буквально сегодня обнаружил что за снятие денег с карты моно берут 0.5%
хотя вроде читал тарифы и там было написано что снятие своих денег в любых банкоматах без комиссий
вопрос -счас открыты депозиты, как после окончания получить выплаты без комиссий?
zoawlhxc
 
Повідомлень: 84
З нами з: 22.06.16
Подякував: 9 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 00:30

  zoawlhxc написав:буквально сегодня обнаружил что за снятие денег с карты моно берут 0.5%
хотя вроде читал тарифы и там было написано что снятие своих денег в любых банкоматах без комиссий
вопрос -счас открыты депозиты, как после окончания получить выплаты без комиссий?

Всегда была комиссия.

Получение своих гривневых депозитов без комиссии - перевод в другой банк, где снятие налички без комиссии.
Получение валютных без комиссии
inflew
 
Повідомлень: 254
З нами з: 28.01.16
Подякував: 29 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 00:35

  inflew написав:Всегда была комиссия.

Получение своих гривневых депозитов без комиссии - перевод в другой банк, где снятие налички без комиссии.
Получение валютных без комиссии


Платіж на рахунок єдиних реквізитів будь-якого
українського банку або на рахунок фізичної особи будьякого українського банку
– Безкоштовно за рахунок власних коштів

это оно?
получается чтобы снять свои деньги в кассе надо платить 0.5% , а перевод в любой банк бесплатно?
такой бред я вижу впервые
zoawlhxc
 
Повідомлень: 84
З нами з: 22.06.16
Подякував: 9 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 00:44

zoawlhxc Вы ошибаетесь. Комиссия 0,5% была всегда. Снимать бесплатно можно перекинув на карточку другого банка. Только обязательно подождите 2-3 дня, пока на закончится проводка, чтобы не попасть на мошеннические схемы отдельных банков с названием "несанкционированый овердрафт за 100500% годовых". Меня так альфа нагрела хорошо. Не забуду гадам.
Число зверя - 9,99
Gas
Аватар користувача
 
Повідомлень: 490
З нами з: 24.10.14
Подякував: 7 раз.
Подякували: 78 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 00:52

Gas перевожу с карты в другой банк (приват), жду 3 дня и затем только снимаю?
zoawlhxc
 
Повідомлень: 84
З нами з: 22.06.16
Подякував: 9 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 00:53

  Gas написав:Снимать бесплатно можно перекинув на карточку другого банка. Только обязательно подождите 2-3 дня, пока на закончится проводка, чтобы не попасть на мошеннические схемы отдельных банков с названием "несанкционированый овердрафт за 100500% годовых". Меня так альфа нагрела хорошо. Не забуду гадам.

Странно, а почему у меня проблем с Альфой нет? Наверное потому что читаю тарифы перед открытием карт и открываю правильные карты с % за овер в размере нуля. ;-)
Vorlon
 
Повідомлень: 6265
З нами з: 14.06.13
Подякував: 342 раз.
Подякували: 637 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1143114411451146
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: chieff, Computer, rudnitep, zoawlhxc і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (11457)
30.12.2018 00:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.