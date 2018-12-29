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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 29 гру, 2018 09:54
Starter написав:
А кстати когда последний срок кредит закрыть в декабре?
В сообщении написано 31 декабря заканчивается льготный период, пополните карту в срок ДО 31 декабря. Я чет всегда думал что в срок до 1 января надо пополнить
23:55 31/12/2018 пИсано в правилах
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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Додано: Нед 30 гру, 2018 00:25
буквально сегодня обнаружил что за снятие денег с карты моно берут 0.5%
хотя вроде читал тарифы и там было написано что снятие своих денег в любых банкоматах без комиссий
вопрос -счас открыты депозиты, как после окончания получить выплаты без комиссий?
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zoawlhxc
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Додано: Нед 30 гру, 2018 00:30
zoawlhxc написав:
буквально сегодня обнаружил что за снятие денег с карты моно берут 0.5%
хотя вроде читал тарифы и там было написано что снятие своих денег в любых банкоматах без комиссий
вопрос -счас открыты депозиты, как после окончания получить выплаты без комиссий?
Всегда была комиссия.
Получение своих гривневых депозитов без комиссии - перевод в другой банк, где снятие налички без комиссии.
Получение валютных без комиссии
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inflew
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Додано: Нед 30 гру, 2018 00:35
inflew написав:
Всегда была комиссия.
Получение своих гривневых депозитов без комиссии - перевод в другой банк, где снятие налички без комиссии.
Получение валютных без комиссии
Платіж на рахунок єдиних реквізитів будь-якого
українського банку або на рахунок фізичної особи будьякого українського банку
– Безкоштовно за рахунок власних коштів
это оно?
получается чтобы снять свои деньги в кассе надо платить 0.5% , а перевод в любой банк бесплатно?
такой бред я вижу впервые
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zoawlhxc
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Додано: Нед 30 гру, 2018 00:44
zoawlhxc Вы ошибаетесь. Комиссия 0,5% была всегда. Снимать бесплатно можно перекинув на карточку другого банка. Только обязательно подождите 2-3 дня, пока на закончится проводка, чтобы не попасть на мошеннические схемы отдельных банков с названием "несанкционированый овердрафт за 100500% годовых". Меня так альфа нагрела хорошо. Не забуду гадам.
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Gas
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Додано: Нед 30 гру, 2018 00:52
Gas перевожу с карты в другой банк (приват), жду 3 дня и затем только снимаю?
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zoawlhxc
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Додано: Нед 30 гру, 2018 00:53
Gas написав:
Снимать бесплатно можно перекинув на карточку другого банка. Только обязательно подождите 2-3 дня, пока на закончится проводка, чтобы не попасть на мошеннические схемы отдельных банков с названием "несанкционированый овердрафт за 100500% годовых". Меня так альфа нагрела хорошо. Не забуду гадам.
Странно, а почему у меня проблем с Альфой нет? Наверное потому что читаю тарифы перед открытием карт и открываю правильные карты с % за овер в размере нуля.
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Vorlon
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