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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 30 гру, 2018 09:00
Gas написав:
Да, если только в тарифах не указано прямо что теховер бесплатный.
И не в примат. В нём либо за вход берут (для выплат), либо за выход (универсальная)
Я так снимал с втб (нет уже) альфы, тас. Думаю и другие банки умеют бесплатно.
Можно и сэпом кинуть на текущий, если с него снятие бесплатно, но моня в последнее время какие-то ограничения на сэп вводил. До 10к/день, кажется, точно не помню.
получается что перевод из моно в приват расценивается как пополнение карты привата?
а если конкорд? у него без комиссий если снимать в банкомате, и пополнение в терминалах без комиссий
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zoawlhxc
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Додано: Нед 30 гру, 2018 09:08
zoawlhxc написав:
получается что перевод из моно в приват расценивается как пополнение карты привата?
Бинго!
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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Мизантрóп
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Додано: Нед 30 гру, 2018 09:30
конкорд не подходит
Поповнення рахунку:
в безготівковій формі з рахунків інших банків 1%
получается перевожу в приват на карту универсальная,затем депо 1 мес,затем карта для выплат
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zoawlhxc
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Додано: Нед 30 гру, 2018 10:00
Gas написав:
моня в последнее время какие-то ограничения на сэп вводил. До 10к/день, кажется, точно не помню.
На власні/транзитні
рахунки в інших банках - без обмежень і комісії
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Bobb
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