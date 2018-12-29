|
|
|
Monobank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 30 гру, 2018 09:00
Gas написав:
Да, если только в тарифах не указано прямо что теховер бесплатный.
И не в примат. В нём либо за вход берут (для выплат), либо за выход (универсальная)
Я так снимал с втб (нет уже) альфы, тас. Думаю и другие банки умеют бесплатно.
Можно и сэпом кинуть на текущий, если с него снятие бесплатно, но моня в последнее время какие-то ограничения на сэп вводил. До 10к/день, кажется, точно не помню.
получается что перевод из моно в приват расценивается как пополнение карты привата?
а если конкорд? у него без комиссий если снимать в банкомате, и пополнение в терминалах без комиссий
-
zoawlhxc
-
-
- Повідомлень: 90
- З нами з: 22.06.16
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 30 гру, 2018 09:08
zoawlhxc написав:
получается что перевод из моно в приват расценивается как пополнение карты привата?
Бинго!
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
-
Мизантрóп
-
-
- Повідомлень: 2119
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 210 раз.
- Подякували: 256 раз.
- Попередження: 1
-
- Профіль
-
-
Додано: Нед 30 гру, 2018 09:30
конкорд не подходит
Поповнення рахунку:
в безготівковій формі з рахунків інших банків 1%
получается перевожу в приват на карту универсальная,затем депо 1 мес,затем карта для выплат
-
zoawlhxc
-
-
- Повідомлень: 90
- З нами з: 22.06.16
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 30 гру, 2018 10:00
Gas написав:
моня в последнее время какие-то ограничения на сэп вводил. До 10к/день, кажется, точно не помню.
На власні/транзитні
рахунки в інших банках - без обмежень і комісії
-
Bobb
-
-
- Повідомлень: 346
- З нами з: 19.03.15
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 49 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 30 гру, 2018 13:22
Як зараз при поповненні карти Монобанку із картки Ощадбанку через монодірект (додаток Монобанку) - комісію беруть/не беруть?
Перевів тестові 100 грн, комісії зі сторони Ощадбанку, поки що, не бачу.
Знімуть пізніше?
-
Bobb
-
-
- Повідомлень: 346
- З нами з: 19.03.15
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 49 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 30 гру, 2018 13:32
Bobb написав:
Знімуть пізніше?
а почему?
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 26972
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2146 раз.
- Подякували: 3106 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Нед 30 гру, 2018 13:36
zoawlhxc написав:
конкорд не подходит
Поповнення рахунку:
в безготівковій формі з рахунків інших банків 1%
получается перевожу в приват на карту универсальная,затем депо 1 мес,затем карта для выплат
Других карт нема? Тада ток месяц
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
-
Мизантрóп
-
-
- Повідомлень: 2119
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 210 раз.
- Подякували: 256 раз.
- Попередження: 1
-
- Профіль
-
-
Додано: Нед 30 гру, 2018 13:37
Bobb написав:
Як зараз при поповненні карти Монобанку із картки Ощадбанку через монодірект (додаток Монобанку) - комісію беруть/не беруть?
Перевів тестові 100 грн, комісії зі сторони Ощадбанку, поки що, не бачу.
Знімуть пізніше?
Мій банк за похід із по П2П комісії не бере.
Принаймні не знаю карток з такими тарифами.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 27108
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1375 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 30 гру, 2018 13:38
clientage написав:
а почему?
Чомусь здавалось, що Ощадбанк бере за p2p на Моно зі своїх карт 0.5%.
Точну інформацію знайти не можу, вирішив перевірити експериментально.
-
Bobb
-
-
- Повідомлень: 346
- З нами з: 19.03.15
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 49 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 30 гру, 2018 14:12
Мизантрóп написав:
Других карт нема? Тада ток месяц
какие карты и банк точно подойдут под это дело? чтобы в банк зашло без комиссий и сразу снять, и без подводных камней?
-
zoawlhxc
-
-
- Повідомлень: 90
- З нами з: 22.06.16
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: BBC
, casper12
, Kevin
, makor06
, sens
, slasva
, tarasum
, zoawlhxc
, Кащей
, Кочевник
, Вкладчик1234
і 5 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|