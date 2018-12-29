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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1144114511461147
Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 09:00

  Gas написав:Да, если только в тарифах не указано прямо что теховер бесплатный.
И не в примат. В нём либо за вход берут (для выплат), либо за выход (универсальная) :)
Я так снимал с втб (нет уже) альфы, тас. Думаю и другие банки умеют бесплатно.
Можно и сэпом кинуть на текущий, если с него снятие бесплатно, но моня в последнее время какие-то ограничения на сэп вводил. До 10к/день, кажется, точно не помню.

получается что перевод из моно в приват расценивается как пополнение карты привата?
а если конкорд? у него без комиссий если снимать в банкомате, и пополнение в терминалах без комиссий
zoawlhxc
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 09:08

Re: Monobank

  zoawlhxc написав:получается что перевод из моно в приват расценивается как пополнение карты привата?
Бинго!
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 09:30

конкорд не подходит
Поповнення рахунку:
в безготівковій формі з рахунків інших банків 1%

получается перевожу в приват на карту универсальная,затем депо 1 мес,затем карта для выплат
zoawlhxc
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 10:00

Re: Monobank

  Gas написав:моня в последнее время какие-то ограничения на сэп вводил. До 10к/день, кажется, точно не помню.

На власні/транзитні рахунки в інших банках - без обмежень і комісії
Bobb
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 13:22

Як зараз при поповненні карти Монобанку із картки Ощадбанку через монодірект (додаток Монобанку) - комісію беруть/не беруть?
Перевів тестові 100 грн, комісії зі сторони Ощадбанку, поки що, не бачу.
Знімуть пізніше?
Bobb
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 13:32

Re: Monobank

  Bobb написав:Знімуть пізніше?

а почему?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 13:36

  zoawlhxc написав:конкорд не подходит
Поповнення рахунку:
в безготівковій формі з рахунків інших банків 1%

получается перевожу в приват на карту универсальная,затем депо 1 мес,затем карта для выплат

Других карт нема? Тада ток месяц :(
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 13:37

  Bobb написав:Як зараз при поповненні карти Монобанку із картки Ощадбанку через монодірект (додаток Монобанку) - комісію беруть/не беруть?
Перевів тестові 100 грн, комісії зі сторони Ощадбанку, поки що, не бачу.
Знімуть пізніше?

Мій банк за похід із по П2П комісії не бере.
Принаймні не знаю карток з такими тарифами.
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 13:38

Re: Monobank

  clientage написав:а почему?

Чомусь здавалось, що Ощадбанк бере за p2p на Моно зі своїх карт 0.5%.
Точну інформацію знайти не можу, вирішив перевірити експериментально.
Bobb
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 14:12

  Мизантрóп написав:получается перевожу в приват на карту универсальная,затем депо 1 мес,затем карта для выплат

Других карт нема? Тада ток месяц :([/quote]
какие карты и банк точно подойдут под это дело? чтобы в банк зашло без комиссий и сразу снять, и без подводных камней?
zoawlhxc
 
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