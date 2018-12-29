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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 30 гру, 2018 14:25
zoawlhxc Вы писали что у вас есть конкорд? тогда полностью бесплатным для вас будет путь моно-уни-конкорд. Есткственно если знаете как правильно переводить с привата на конкорд.
Додано: Нед 30 гру, 2018 15:03
zoawlhxc в последнем (бета) обновлении приложения должна быть возможность снимать депозиты наличкой в кассах Universal Bank, может такой вариант подойдет
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