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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1145114611471148
Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 14:25

zoawlhxc Вы писали что у вас есть конкорд? тогда полностью бесплатным для вас будет путь моно-уни-конкорд. Есткственно если знаете как правильно переводить с привата на конкорд.
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 15:03

zoawlhxc в последнем (бета) обновлении приложения должна быть возможность снимать депозиты наличкой в кассах Universal Bank, может такой вариант подойдет
Computer
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